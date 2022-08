IND Vs WI: जब आया रोहित-सूर्या का तूफान, एक ओवर में जड़े 2 छक्के, ठोके 25 रन, Video

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच चौथा टी-20 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला गया. भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलवाई. पारी के तीसरे ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज़ के बॉलर पर टूट पड़े और एक ही ओवर में 25 रन बना डाले.

दरअसल, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को तेज़ शुरुआत दिलवाई. वेस्टइंडीज़ की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए ओबेड मैकॉय आए, जो इसी सीरीज़ के दूसरे मैच में 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को अकेले दम पर हरा चुके थे.

इस ओवर में भारत की ओर से 3 छक्के जड़े गए, जबकि एक चौका भी आया. इसकी शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने की, जिन्होंने ओवर की पहली बॉल पर ही जबरदस्त शॉट जड़ा. उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने छक्का और चौका जड़ा. ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आए और फिर छक्का जमा दिया.

Rohit Sharma and SuryaKumar Yadav scored 25 runs in an over against Obed McCoy.#WIvsIND #INDvsWI pic.twitter.com/ZxuJqe6M1i