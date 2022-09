Rohit Sharma Steve Smith: बेईमानी पर उतरा ऑस्ट्रेलियाई स्टार प्लेयर! रोहित शर्मा बोले- बाहर जाओ, देखें VIDEO

Rohit Sharma Steve Smith: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में जीत से खाता खोला है. सीरीज का पहला मैच मोहाली में मंगलवार (20 सितंबर) को खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग और गेंदबाजी के कारण 4 विकेट से गंवा दिया.

मैच में 209 रनों का टारगेट चेज करते समय ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान एक समय ऐसा भी आया था, तब पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ बेईमानी करने पर उतारू हो गए थे. उनके बल्ले का किनारा लगकर बॉल विकेटकीपर के हाथों में चली गई थी, मगर स्मिथ क्रीज पर जमे रहे.

मैदानी अंपायर ने भी आउट नहीं दिया. स्मिथ लगातार मना करते रहे कि आउट नहीं है. तब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने DRS लेने का फैसला किया. तब रीप्ले में देखा गया कि बल्ले का किनारा लगा था. तब थर्ड अंपायर ने स्टीव स्मिथ को आउट करार दिया. इसके बाद भी स्टीव स्मिथ थे कि क्रीज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे.

स्मिथ और रोहित का वीडियो हुआ वायरल

यह माजरा देख रोहित शर्मा भी गुस्सा गए और उन्होंने इशारा करते हुए स्टीव स्मिथ को बाहर जाने को कह दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस पर यूजर्स भी कमेंट्स करते हुए स्मिथ को बेईमान कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इसका नाम स्मिथ से चीटर ही रख देना चाहिए, क्योंकि करनी इसको सिर्फ चीटिंग ही होती है.'

दरअसल, यह वाकया ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान 12वें ओवर में हुआ. तेज गेंदबाज उमेश यादव की तीसरी बॉल पर स्मिथ विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट हुए. पहले अपील के बावजूद मैदानी अंपायर ने नॉटआउट करार दिया, तब कार्तिक और उमेश ने भरोसा जताया, तो रोहित शर्मा ने DRS लिया. इसमें स्मिथ को आउट पाया. स्मिथ 35 रन बनाकर आउट हुए.

