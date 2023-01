Rohit Sharma: श्रीलंका पर टूट पड़े रोहित शर्मा, बनाए ताबड़तोड़ 83 रन, मिस हुआ ये रिकॉर्ड

वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने दमदार शुरुआत की है. गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने धमाकेदार पारी खेली. रोहित शर्मा 83 रन बनाकर आउट हुए और अपने शतक से चूक गए. रोहित ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे लग रहा था कि वह शानदार सेंचुरी जड़ देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 67 बॉल में 83 रन बनाए, इसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. रोहित ने करीब 125 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और श्रीलंका के बॉलर्स को छकाए रखा. भारत की बल्लेबाजी जब शुरू हुई, उसके बाद से ही रोहित शर्मा ने तेजी से रन बटोरने शुरू किए और लगातार बाउंड्री लगाईं.

चोट के बाद वापसी कर रहे थे रोहित शर्मा

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में लगी अंगूठे की चोट के बाद रोहित शर्मा वापसी कर रहे थे. इस साल के आखिर में भारत को घर में ही वनडे वर्ल्ड कप खेल रहा है, ऐसे में रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थीं. रोहित के बल्ले से एक लंबे वक्त से कोई बड़ी पारी नहीं निकली थी. ऐसे में अब कप्तान ने दमदार वापसी के साथ फॉर्म में लौटने का भी ऐलान कर दिया है.

