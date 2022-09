Rohit Sharma-Dinesh Karthik: बीच मैदान में रोहित कार्तिक ने दिनेश कार्तिक को किया 'KISS', पहले पकड़ ली थी गर्दन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में रविवार को तीसरा टी-20 मैच खेला गया. टीम इंडिया ने यहां पर पहले फील्डिंग की और शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया को झटके देने शुरू कर दिए. मैदान पर जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी, तब एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की गज़ब की बॉन्डिंग देखने को मिली.



दिनेश कार्तिक ने जब अक्षर पटेल की थ्रो पर गजब का रनआउट किया, उस वक्त कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक के हेलमेट को चूम लिया और मस्ती करते हुए नज़र आए. दोनों की यह तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई.

Bond of Rohit Sharma and Dinesh Karthik. Rohit Sharma what a character.



First T20I. Third T20I. pic.twitter.com/50ynTPTT2Y