IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में 10 रन बनाते ही रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, कोहली-सचिन भी नहीं कर सके ऐसा

19 अक्तूबर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा है. जहां भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस टूर की खास बात ये है कि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है, जो करीब 7 महीने बाद नीली जर्सी में नजर आएंगे. लेकिन मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही एक खास उपलब्धि भी अपने नाम करेंगे.

एक हजारी क्लब में होंगे शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे है. वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी आगे हैं. रोहित ने अबतक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मुकाबलों में 990 रन बनाए हैं. हाईएस्ट स्कोर 171 का रहा है. रोहित ने 74 चौके और 29 छक्के भी लगाए हैं. रोहित का औसत भी 58 से ज्यादा का है. इस दौरान रोहित के बल्ले से 4 शतक और 2 अर्धशतक भी आए हैं.

अगर तीन मैचों की इस सीरीज में रोहित के बल्ले से 10 रन बनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले वह पहले भारतीय बन जाएंगे.

कोहली भी रच सकते हैं इतिहास

वहीं, दूसरी ओर विराट कोहली की बात करें तो कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 18 पारियों में 802 रन बनाए हैं. यानी 3 मैचों में एक हजारी बनने के लिए कोहली को 198 रन बनाने होंगे. कोहली ने अबतक 3 शतक और 4 फिफ्टी लगाई है. वहीं, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 पारियों में 740 रन बनाए हैं और 1 शतक के साथ 5 फिफ्टी लगाई है. चौथे नंबर पर एमएस धोनी का नाम आता है, जिन्होंने 20 पारियों में 684 रन बनाए हैं और 5 फिफ्टी लगाई है.

ऑस्ट्रेलिया में कैसा है रोहित शर्मा के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय दिग्गज ने वहां कुल 30 वनडे मैच अबतक खेले हैं. इस दौरान रोहित के बल्ले से कुल 1328 रन आए हैं. इसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी 171 रनों की नाबाद पारी खेली थी. ये पारी 12 जनवरी 2016 को आई थी. इस पारी में रोहित ने 7 छक्के और 13 चौके लगाए थे. आखिरी शतक रोहित ने 2019 में लगाया था. 2019 में ही आखिरी बार रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे भी खेला था.

विराट कोहली के आंकड़ों पर डालें नजर

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अबतक कुल 29 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1327 रन आए हैं. हाईएस्ट स्कोर 133 नाबाद रहा है, जो साल 2012 में आया था. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे 2020 में खेला था. इस पारी में उन्होंने 63 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल

पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

