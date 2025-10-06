scorecardresearch
 

'टीम कल्चर बिगाड़ सकते थे...', रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी छिनने पर हुआ बड़ा खुलासा!

19 अक्तूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है. ऐसे में अब हिटमैन के 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे की कप्तानी (Photo: ITG)
टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छिनने की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज है. इस फैसले के पीछे कई तर्क बताए जा रहे हैं. कुछ का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले गिल को कप्तान के रूप में तैयार करना जरूरी है. कुछ का मानना है कि रोहित शर्मा अब मैनेजमेंट की गुड लिस्ट में नहीं है और वो संन्यास भी ले सकते हैं. 

हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी इसलिए छीनी गई क्योंकि बोर्ड टीम के अंदरूनी माहौल और टीम कल्चर को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहता था.

बता दें कि शुभमन गिल को अब ODI टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इससे पहले गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी दी जा चुकी थी, जब रोहित ने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था. गिल अब तीन मैचों की ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से भारत की वनडे टीम की कमान संभालेंगे.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा का ODI कैप्टेंसी रिकॉर्ड बेहद दमदार, धोनी-कोहली तो इस मामले में काफी पीछे

क्यों हटाए गए रोहित शर्मा?

हाल ही में चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने कहा था कि तीनों प्रारूपों (टेस्ट, ODI, T20) में अलग-अलग कप्तान रखना "व्यवहारिक रूप से असंभव" है. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं को डर था कि अगर रोहित शर्मा सिर्फ ODI प्रारूप में कप्तान बने रहते, तो वह अपनी लीडरशिप को टीम पर थोप सकते थे, जिससे टीम का सामंजस्य और माहौल बिगड़ सकता था.

रिपोर्ट में BCCI सूत्र के हवाले से कहा गया, 'रोहित जैसे खिलाड़ी की नेतृत्व भूमिका का मतलब होता कि टीम उनके सोच के हिसाब से चलती. लेकिन चूंकि वह केवल ODI खेलते, जो अब सबसे कम खेले जाने वाला प्रारूप है, इससे टीम कल्चर प्रभावित हो सकता था.'

यह भी पढ़ें: ...तो रोहित शर्मा को टीम में क्यों रख रहे? इस क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल

गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित-कोहली

आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों खिलाड़ी 2027 के विश्व कप तक टीम में रहेंगे या नहीं.

भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल
19 अक्टूबर: पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर: दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर: तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर: पहला T20, कैनबरा
31 अक्टूबर: दूसरा T20, मेलबर्न
2 नवंबर: तीसरा T20, होबार्ट
6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट
8 नवंबर: पांचवां T20, ब्रिस्बेन

