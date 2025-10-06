रोहित शर्मा ने 13 साल पहले शुभमन गिल को लेकर की थी भविष्यवाणी, कप्तानी छिनी तो वायरल हुआ पोस्ट

पिछले रविवार टीम इंडिया में एक युग का अंत हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को एकदिवसीय प्रारूप (ODI) में कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की. इसी के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे. हालांकि, बीसीसीआई का ये फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि रोहित ने भारत की ODI टीम के कप्तान के रूप में कोई गलती नहीं की थी. लेकिन BCCI के अपने कारण थे. उनका तर्क साफ था कि वे 2027 विश्व कप के लिए गिल को तैयार करना चाहते थे.

लेकिन रोहित शर्मा के कप्तानी छिनने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. लेकिन तमाम पोस्टों और सवालों, अटकलों के बीच एक पोस्ट और चर्चा में आई जो 13 साल पहले रोहित शर्मा के अकाउंट से ही की गई थी.

13 साल पहले रोहित ने किया था पोस्ट...

‘हिटमैन’ का 13 साल पुराना एक पोस्ट फिर से वायरल हो गया. उस पोस्ट में रोहित ने लिखा था, 'End of an era (45) and the start of a new one (77)..." फैन्स ने तुरंत इस पोस्ट को रोहित के जर्सी नंबर (45) और उनके उत्तराधिकारी शुभमन गिल के जर्सी नंबर (77) से जोड़ दिया. इस संयोग ने सोशल मीडिया पर सभी को चकित कर दिया, और कई लोग सोचने लगे कि क्या रोहित ने 2012 में ही 2025 की कप्तानी बदलने की भविष्यवाणी कर दी थी.

End of an era (45) and the start of a new one (77) ..... http://t.co/sJI0UIKm — Rohit Sharma (@ImRo45) September 14, 2012

हालांकि, इस पोस्ट के पीछे की सच्चाई यह है कि उस समय रोहित खुद अपनी जर्सी नंबर 45 से 77 पर बदल रहे थे.

26 वर्षीय शुभमन गिल अब आधिकारिक रूप से दो प्रारूपों में टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं. रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया. अपने पहले अभियान में उन्होंने इंग्लैंड में आयोजित एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में टीम की अगुवाई की. उनकी कप्तानी में भारत ने 2-2 से सीरीज़ ड्रॉ कराई, भले ही उनके आसपास ज्यादा अनुभवी मार्गदर्शक नहीं थे.

19 अक्टूबर को पहला मैच

गिल अब अपनी ODI कप्तानी यात्रा की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, जहां पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. आरोन फिंच उन लोगों में से हैं जो गिल के कप्तानी डेब्यू को लेकर उत्सुक हैं. उनका मानना है कि मैदान पर रोहित और कोहली का साथ मिलना 26 वर्षीय गिल के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा.

ODI कप्तान नियुक्त होने के बाद गिल की नज़र अब विश्व कप पर है. भारत विश्व कप से पहले लगभग 20 एकदिवसीय मुकाबले खेलेगा, और गिल का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप ट्रॉफी उठाने का है.

भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल

19 अक्टूबर: पहला वनडे, पर्थ

23 अक्टूबर: दूसरा वनडे, एडिलेड

25 अक्टूबर: तीसरा वनडे, सिडनी

29 अक्टूबर: पहला T20, कैनबरा

31 अक्टूबर: दूसरा T20, मेलबर्न

2 नवंबर: तीसरा T20, होबार्ट

6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट

8 नवंबर: पांचवां T20, ब्रिस्बेन

