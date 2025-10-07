scorecardresearch
 

Feedback

कंगारुओं की धरती पर ‘किंग’ नहीं ‘हिटमैन’ का राज, आंकड़ों में देखें ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसका चलता है सिक्का

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बतौर खिलाड़ी वापसी करेंगे. दोनों दिग्गजों के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड हैं, जिससे भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें हैं.

Advertisement
X
विराट कोहली और रोहित शर्मा 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर करेंगे वापसी. (Photo: Getty Images)
विराट कोहली और रोहित शर्मा 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर करेंगे वापसी. (Photo: Getty Images)

6 महीने के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. 19 अक्तूबर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस मुकाबले में दोनों दिग्गज नजर आएंगे. लेकिन इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. अब टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है. इस सीरीज से पहले जानते हैं कि आखिर रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया में वनडे रिकॉर्ड कैसा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय दिग्गज ने वहां कुल 30 वनडे मैच अबतक खेले हैं. इस दौरान रोहित के बल्ले से कुल 1328 रन आए हैं. इसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी 171 रनों की नाबाद पारी खेली थी. ये पारी 12 जनवरी 2016 को आई थी. इस पारी में रोहित ने 7 छक्के और 13 चौके लगाए थे. आखिरी शतक रोहित ने 2019 में लगाया था. 2019 में ही आखिरी बार रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे भी खेला था. 

सम्बंधित ख़बरें

India bowler Mohammed Siraj shares a joke with India coach Gautam Gambhir after day five of the Fifth Test Match between England and India
दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', बनेगी स्ट्रेटजी! 
ROHIT GAVASKAR
'रोहित को और बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा...', गावस्कर ने हिटमैन को चेताया 
Suryakumar Yadav
रोहित के बाद सूर्या से भी छिनेगी कमान? T20 कप्तानी को लेकर इस दिग्गज का बड़ा दावा 
Rohit Sharma
'टीम कल्चर बिगाड़ सकते थे...', रोहित शर्मा की कप्तानी छिनने पर हुआ बड़ा खुलासा! 
ROHIT
रोहित शर्मा ने 13 साल पहले गिल को लेकर की थी ये भविष्यवाणी, वायरल हुआ पोस्ट 

यह भी पढ़ें: 'रोहित शर्मा को और बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा...', सुनील गावस्कर ने हिटमैन को चेताया

विराट कोहली के आंकड़ों पर डालें नजर

Advertisement

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अबतक 29 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1327 रन आए हैं. हाईएस्ट स्कोर 133 नाबाद रहा है, जो साल 2012 में आया था. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे 2020 में खेला था. इस पारी में उन्होंने 63 रन बनाए थे. 

यह भी पढ़ें: रोहित के बाद सूर्या से भी छिनेगी टीम इंडिया की कमान? T20 कप्तानी को लेकर इस दिग्गज का बड़ा दावा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल
पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी
पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिस्बेन  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement