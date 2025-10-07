कंगारुओं की धरती पर ‘किंग’ नहीं ‘हिटमैन’ का राज, आंकड़ों में देखें ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसका चलता है सिक्का

6 महीने के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. 19 अक्तूबर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस मुकाबले में दोनों दिग्गज नजर आएंगे. लेकिन इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. अब टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है. इस सीरीज से पहले जानते हैं कि आखिर रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया में वनडे रिकॉर्ड कैसा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय दिग्गज ने वहां कुल 30 वनडे मैच अबतक खेले हैं. इस दौरान रोहित के बल्ले से कुल 1328 रन आए हैं. इसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी 171 रनों की नाबाद पारी खेली थी. ये पारी 12 जनवरी 2016 को आई थी. इस पारी में रोहित ने 7 छक्के और 13 चौके लगाए थे. आखिरी शतक रोहित ने 2019 में लगाया था. 2019 में ही आखिरी बार रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे भी खेला था.

विराट कोहली के आंकड़ों पर डालें नजर

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अबतक 29 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1327 रन आए हैं. हाईएस्ट स्कोर 133 नाबाद रहा है, जो साल 2012 में आया था. विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे 2020 में खेला था. इस पारी में उन्होंने 63 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

