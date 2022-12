Ind Vs Ban: ड्रॉप कैच ने हरवाया मैच! वाशिंगटन सुंदर पर भड़के रोहित शर्मा का वीडियो वायरल

बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की हार हुई है, जो काफी चुभने वाली है. भारत को यहां एक विकेट से हार मिली, लेकिन एक मौका ऐसा आया था जब टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती थी. हालांकि एक कैच के कन्फ्यूजन ने सबकुछ बिगाड़ दिया, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का एक गुस्से वाला रिएक्शन भी वायरल हो रहा है.



दरअसल, टीम इंडिया को मैच में जीत के लिए जब एक विकेट की जरूरत थी तब दो बड़ी गलतियां हुईं. विकेटकीपर केएल राहुल ने यहां पहले तो मेहदी हसन का एक आसान-सा कैच छोड़ दिया, जिसने टीम इंडिया की जीत उससे छीन ली. लेकिन साथ ही वाशिंगटन सुंदर से भी एक गलती हुई.

What Sundar did there, needed a proper dressing down. But Rohit wouldn't have even bothered after the game. Ye bc wagerah sab reactionary hai bs.



No player cares about a reactionary bc. If the captain is ruthless, even a stare is enough to intimidate the fuck out of the player. https://t.co/IUVznoa5Az