वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में इस धुरंधर की एंट्री... ऋषभ पंत इंजर्ड होकर बाहर

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. इसी बीच विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. जांच में पाया गया कि ऋषभ पंत को साइड स्ट्रेन है.

ध्रुव जुरेल वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल. (Photo: Screengrab)
न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शनिवार (10 जनवरी) दोपहर वडोदरा के BCA स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए. बल्लेबाजी करते समय पंत को अचानक दाईं ओर पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया.

ऋषभ पंत को तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने उनके क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स का विशेषज्ञ के साथ विस्तार से विश्लेषण किया. जांच में पाया गया कि पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) है. इस कारण पंत को ओडीआई सीरीज से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है.

अब ऋषभ पंत की जगह चयन समिति ने युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई के अनुसार जुरेल पहले ही टीम से जुड़ चुके हैं और सीरीज में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. 24 साल के जुरेल ने भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हैं.

हालांकि ध्रुव जुरेल को अब तक ओडीआई डेब्यू का मौका नहीं मिला है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भी जुरेल भारतीय टीम का हिस्सा थे. जुरेल ने टेस्ट मैचों में 35.30 की औसत से 459 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 4.00 की एवरेज से 12 रन दर्ज हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वऩडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

भारत vs न्यूजीलैंड फुल शेड्यूल 
11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा 
14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट 
18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर
21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर 
23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर 
25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी 
28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम 
31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

---- समाप्त ----
