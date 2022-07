Rishabh Pant: ‘पंत तो आउट ऑफ सिलेबस निकले..’, ओपनिंग पर आए ऋषभ तो दंग रह गए फैन्स

टीम इंडिया शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी-20 मुकाबला खेल रही है. सीरीज़ में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया ने इस मैच में चार बदलाव किए. लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए विकेटकीपर ऋषभ पंत आए.

विराट कोहली की टीम में वापसी के साथ हर किसी को उम्मीद थी कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ वही ओपनिंग करने आएंगे. लेकिन जब भारत की बैटिंग शुरू हुई, हर कोई हैरान रह गया. ना सिर्फ कमेंटेटर्स बल्कि सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स का भी हैरानी वाली रिएक्शन आया.

टी-20 इंटरनेशनल में ऋषभ पंत ने पहली बार ओपनिंग की है, लंबे वक्त से कई पूर्व क्रिकेटर और फैन्स मांग कर रहे थे कि ऋषभ पंत से ओपनिंग करवानी चाहिए. ताकि टीम इंडिया को शुरुआत से ही ताबड़तोड़ शुरुआत मिल सके. अपनी इस पारी में ऋषभ ने 15 बॉल पर 26 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था.

Earthquake of 7.2 Richter scale has been felt in Southampton as Rohit and Rishabh Pant are on crease together.