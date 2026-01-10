scorecardresearch
 
IND vs NZ: वडोदरा वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड के पहले वनडे से पहले ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं, जिससे उनका वडोदरा मुकाबले में खेलना संदिग्ध हो गया है. अभ्यास के दौरान कमर के पास गेंद लगने के बाद वह प्रैक्टिस से बाहर चले गए. उनकी फिटनेस पर कप्तान शुभमन गिल और चयन समिति के बीच चर्चा की अटकलें भी तेज हो गई हैं.

ऋषभ पंत की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की समस्या (Photo: ITG)
ऋषभ पंत की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की समस्या (Photo: ITG)

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज रविवार यानी 11 जनवरी से होने जा रहा है. लेकिन इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग सकता है. टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत का वडोदरा में होने वाले पहले वनडे में खेलना तय नहीं माना जा रहा है. दरअसल, पहले वनडे की पूर्व संध्या पर विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं. पंत मंगलवार को ही वडोदरा पहुंचे थे., जहां उन्होंने 2025-26 विजय हज़ारे ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में दिल्ली के लिए खेला था.

पंत को लगी चोट, बढ़ी चिंता

मैच से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करने के लिए पंत ने आराम करने की बजाय प्रैक्टिस करने का फैसला किया. वह पूरी टीम के साथ बीसीए स्टेडियम के ग्राउंड-बी पर अभ्यास के लिए पहुंचे. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थ्रोडाउन के दौरान पंत को कमर के ठीक ऊपर गेंद लग गई.

चोट लगते ही पंत दर्द से कराह उठे और तुरंत मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया. सपोर्ट स्टाफ और बाकी खिलाड़ी वहीं मौजूद रहे और पंत को उपचार मिलता हुआ देखते रहे. हालांकि, इसके बाद पंत अभ्यास जारी रखने की स्थिति में नहीं थे. वह मेडिकल टीम के दो सदस्यों के साथ प्रैक्टिस सेशन बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, दिल छू लेगा ट्रेनिश सेशन का VIDEO

कप्तान के साथ अगरकर की लंबी बातचीत

इसके कुछ ही देर बाद भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल को चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर के साथ लंबी बातचीत करते हुए देखा गया. इस बातचीत का विषय क्या था, यह साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ऋषभ पंत की फिटनेस पर चर्चा हो सकती है.

पंत और गिल के अलावा श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा भी इस वैकल्पिक अभ्यास सत्र में मौजूद थे. इस दौरान रोहित शर्मा ने तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को बल्लेबाज़ी के टिप्स भी दिए और नेट्स के बाहर खड़े होकर उनकी मदद की.

यह भी पढ़ें: किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता... T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका शुभमन गिल का दर्द, टीम इंडिया को कहा 'गुड लक'

न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल

रविवार, 11 जनवरी – पहला वनडे – वडोदरा
बुधवार, 14 जनवरी – दूसरा वनडे – राजकोट
रविवार, 18 जनवरी – तीसरा वनडे – इंदौर
 

---- समाप्त ----
