RCB Twitter Account: हैक हो गया विराट कोहली की टीम का अकाउंट, ऐसे पोस्ट हो गए वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. स्टार प्लेयर विराट कोहली की टीम का अकाउंट हैक होने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स में काफी कन्फ्यूजन हो गया. क्योंकि ट्विटर अकाउंट से कई ऐसे पोस्ट किए गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. आरसीबी की ओर से अब इस को लेकर सफाई भी पेश की गई है.

दरअसल, आरसीबी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर पर NFT से जुड़े कई सारे पोस्ट किए गए. साथ ही प्रोफाइल का नाम और प्रोफाइल फोटो भी बदल दिया गया. अकाउंट का नाम बदलकर Bored Ape Yacht Club कर दिया गया.

अकाउंट का नाम और फोटो बदलने के बाद बायो समेत कई बदलाव किए गए. कई पोस्ट अभी भी मौजूद हैं, जिनमें NFT से जुड़ी जानकारी दी गई थी. बता दें कि ऐसा कई बार हो चुका है जब आरसीबी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ हो और इस तरह के पोस्ट किए गए हों.

The official Twitter account of Royal Challengers Bangalore (RCB) has been hacked.

