13 मैच में केवल 149 रन, गेंदबाजी भी फ्लॉप... तो रवींद्र जडेजा ने खेल लिया अपना आखिरी वनडे?

न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में मिली वनडे सीरीज की हार के बाद रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से रवींद्र जडेजा के फॉर्म में लगातार गिरावट आई है. अब यह बहस तेज़ हो गई है कि क्या भारत को 50 ओवर के फॉर्मेट में उनसे आगे बढ़ जाना चाहिए? 232 विकेट और 2905 रन के साथ लगभग 17 साल तक भारत की वनडे टीम का अहम हिस्सा रहे जडेजा का योगदान ऐतिहासिक रहा है, लेकिन हालिया आंकड़े टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं.

और पढ़ें

टेस्ट क्रिकेट में वह मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल तक भारत के प्रमुख ऑलराउंडर बने रह सकते हैं, मगर वनडे क्रिकेट में उनकी भूमिका अब पहले जैसी असरदार नहीं दिख रही है.

वर्ल्ड कप 2023 के बाद प्रदर्शन रहा लचर

वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद से खेले गए 13 वनडे मैचों में जडेजा सिर्फ 149 रन बना पाए हैं, उनका औसत 29.8 का रहा है. बल्लेबाजी में उनसे शतक की उम्मीद भले न हो, लेकिन निचले क्रम में मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी वह निभाते नजर नहीं आए. इससे भी बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी रही है. इन 13 मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ 12 विकेट लिए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो स्थिति और खराब हो गई, जहां उन्होंने छह मैचों में महज एक विकेट लिया और उनकी इकॉनमी 6 से ऊपर चली गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 14 महीने पहले न्यूजीलैंड ने ही खत्म किया था कोहली-रोहित का करियर... अब किस पर गिरेगी गाज

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में जडेजा के प्रदर्शन ने इन आशंकाओं को और गहरा कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो पारियों में उन्होंने कुल 56 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में उनका बल्ला सिर्फ 43 रन ही जोड़ सका. गेंदबाजी में भी छह मैचों में सिर्फ एक विकेट उनके खाते में आया. निर्णायक मुकाबलों में उनका योगदान लगभग न के बराबर रहा, खासकर तब जब टीम को विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाज का साथ देने की जरूरत थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय कोहली के साथ टिकने के बजाय जडेजा का जल्दी आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा को लेकर असिस्टेंट कोच के बयान से मचा हंगामा... इस क्रिकेटर ने जमकर सुनाया

ये दो खिलाड़ी कर सकते हैं रिप्लेस

जडेजा के खराब फॉर्म के बीच अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही उनका योगदान ज्यादा भरोसेमंद रहा है. यहां तक की फील्डिंग में भी अक्षर ने कई मौकों पर प्रभावित किया है. फिलहाल वनडे वर्ल्ड कप में अभी समय है. लेकिन जडेजा का फॉर्म टीम के लिए चिंता का सबब है.

---- समाप्त ----