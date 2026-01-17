scorecardresearch
 
रोहित शर्मा को लेकर असिस्टेंट कोच के बयान से मचा हंगामा... इस क्रिकेटर ने जमकर सुनाया

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: 26 और 24 रन बनाए थे. टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि शायद रोहित को पर्याप्त मैच टाइम नहीं मिल पाया, जिसके चलते ऐसा हुआ है.

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. (Photo: Getty)
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित वडोदरा वनडे में 26 रन बना सके थे. फिर राजकोट वनडे में उनके बल्ले से 24 रन निकले. टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने रोहित की फॉर्म पर प्रतिक्रिया दी थी. टेन डोशेट ने कहा था कि ये लो स्कोर कम मैच प्रैक्टिस का नतीजा हो सकते हैं. इस टिप्पणी ने भारतीय क्रिकेट हलकों में हलचल पैदा कर दी है.

अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.  तिवारी ने रयान टेन डोशेट के बयान पर नाराजगी जताई. तिवारी ने कहा कि टेन डोशेट का इंटरनेशनल रिकॉर्ड रोहित शर्मा के करियर के 5 प्रतिशत के बराबर भी नहीं है.

रोहित शर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. तब उन्होंने एक अर्धशतक और एक शतक जड़कर ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने उसी लय को जारी रखा. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे में बड़ी पारी नहीं खेल पाने के बाद असिस्टेंट कोच के बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया है.

'वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन...'
मनोज तिवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'रयान टेन डोशेट मेरे साथ केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) में चार साल रहे हैं. वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस तरह का बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था. उन्होंने नीदरलैंड्स के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, लेकिन मैं पूरी इज्जत के साथ कहता हूं कि उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड रोहित शर्मा के करियर का 5% भी नहीं है. रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक सफल कप्तान भी रहे हैं.'

मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि रयान टेन डोशेट टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हुए ऐसा बयान देते हैं, तो यह खिलाड़ी का मनोबल गिरा सकता है. तिवारी कहते हैं, 'आप घर बैठकर नहीं बोल रहे, आप मैनेजमेंट के अंदर हैं. ऐसे में अपने खिलाड़ी की आलोचना करना सही नहीं है. रोहित ने देश को चैम्पियंस ट्रॉफी दिलाई, कई यादगार जीत दिलाई हैं. ऐसे में यह टिप्पणी समझ से परे है. उन्हें अपने बयान पर विचार करना चाहिए.'

रयान टेन डोशेट ने भले ही कम मैच प्रैक्टिस की बात कही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने पिछले महीने मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के दो मुकाबले भी खेले थे. इस दौरान पहले ही मैच में शानदार शतक भी लगाया था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले ले चुके हैं. ऐसे में वो अब इंग्लैंड दौरे से पहले तक ब्रेक पर रहेंगे.

