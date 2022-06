Rahul Dravid Ind Vs Eng: इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ जुड़े राहुल द्रविड़, आते ही लगा दी 'क्लास'

टीम इंडिया का मिशन इंग्लैंड शुरू हो गया है और सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटे हैं. कोच राहुल द्रविड़ भी इंग्लैंड पहुंच गए हैं और उन्होंने टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है. बीसीसीआई की ओर से मंगलवार को टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें शेयर की गई हैं.

बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘देखिए यहां कौन है, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को लीस्टर में ज्वाइन कर लिया है.’.

टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड के लीस्टर में है, जहां पर भारतीय टीम को अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलना है. टीम इंडिया को इस दौरे पर कई प्रैक्टिस मैच खेलने हैं. आधिकारिक रूप से दौरे की शुरुआत 1 जुलाई को होनी है.

