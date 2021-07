IND vs SL: जीत के बाद द्रविड़ का 'ड्रेसिंग रूम भाषण', जानें खिलाड़ियों से क्या कहा, Video

श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरे वनडे मैच में जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को संबोधित किया. उन्होंने अपने प्रेरक भाषण में कहा कि ‘टीम इंडिया’ ने चैम्पियन की तरह जवाब दिया. टीम ने मंगलवार को कोलंबो में तीन मैचों की सीरीज अपने नाम की.

जीत के लिए 276 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम मंगलवार को 36वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी. दीपक चाहर (नाबाद 69) और भुवनेश्वर कुमार (नाबाद19) की 84 रन की अटूट साझेदारी से हालांकि टीम पांच गेंदें शेष रहते तीन विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही.

बीसीसीआई डॉट टीवी पर जारी गए गए वीडियो में द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को संबोधित करते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘जाहिर है मैच के परिणाम के मामले में हम सही जगह रहे. यह अविश्वसनीय और शानदार है, लेकिन अगर हम मैच हार भी जाते तो यह संघर्ष पूरी तरह से शानदार था. आप सभी ने बहुत अच्छा किया.’

