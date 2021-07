Ind vs SL: ड्रेसिंग रूम से भागकर डगआउट में पहुंचे द्रविड़, चाहर को भेजा ये मैसेज

राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के लिए अपने कोचिंग करियर की शुरुआत बेहतरीन की है. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने दो मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की. श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच एकतरफा रहा था और टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. वहीं, दूसरा मैच कांटे का रहा. कोलंबो में खेले गए इस रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका से जीत छीन ली. उसने 3 विकेट से शिकस्त दी.

इस मैच में एक वक्त श्रीलंका जीत की ओर बढ़ रही थी. भारतीय टीम के सात विकेट 193 रन पर गिर चुके थे. टीम इंडिया की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. लेकिन दीपक चाहर ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर उम्मीदों को फिर से जिंदा किया. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के साथ आठवें विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को जीत 3 विकेट से जीत दिलाई.

इस साझेदारी के दौरान टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ नोटिस किया और वह इसे अपने तक नहीं रख पाए. वह ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से उतरते हुए डगआउट में पहुंचे और राहुल चाहर के पास बैठ गए. उन्होंने दीपक चाहर के छोटे भाई राहुल चाहर को कोई मैसेज दिया, जो दीपक चाहर के लिए था.

Some advice from Rahul Dravid to Rahul Chahar for passing to Deepak Chahar. #SLvIND pic.twitter.com/zItAYkkTzE