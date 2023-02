Pakistan Super League: कराची हमले के बाद पीसीबी की इमरजेंसी मीटिंग, क्या रद्द होंगे पीएसएल मैच?

आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क पाकिस्तान खुद आतंकवादियों के निशाने पर रहता है. इसी कड़ी में कराची में शुक्रवार (17 फरवरी) को हथियारबंद आतंकवादियों ने पुलिस हेड क्वार्टर पर हमला कर दिया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों के बीच शुरू हुई भीषण गोलीबारी में तीन आतंकवादी और चार अन्य लोग मारे गए. पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में हालिया समय में आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है. हमला स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 7 बजकर 10 मिनट पर हुआ.

जब ये हमला हुआ तो पीएसएल की टीमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी शहर के स्टेडियम में अभ्यास कर रहे थे. सुरक्षा मंजूरी मिलने तक दोनों टीमों के खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर ही फंसी रहीं. खिलाड़ियों में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी थे. अब इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कराची में होने वाले पीएसएल मुकाबलों का क्या होगा?

पीसीबी की बैठक में ये हुआ फैसला

पीसीबी द्वारा इसे लेकर एक आपात बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी फ्रेंचाइजी टीमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. बैठक में क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रांतीय सरकार के परामर्श से फ्रेंचाइजी टीमों को भरोसे में लिया. नतीजतन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराची में मुकाबले आयोजित करने पर सभी टीमें फिलहाल सहमत हुईं.

Reports of a major strike at #Karachi Police Office.#PSL teams held back in stadium. Panic in #Pakistan. Armed `gunmen' wearing police uniforms storm police office. Reports of casualties. Pak Army called in to assist Karachi police & Rangers.

Snakes in Pak backyard bite Pak cops pic.twitter.com/mlb95ESSee