Ind Vs Pak T20 WC: 'और इन्हें कश्मीर चाहिए...', मेलबर्न में उल्टा झंडा फहरा रहा था पाकिस्तानी फैन, हो गया ट्रोल

भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में ऐतिहासिक मैच खेला गया. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया. विराट कोहली के कमाल ने इस मैच को रोमांचक बना दिया, साथ ही मैच के कई पल सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए. इनमें से एक मोमेंट ऐसा आया, जब एक भारतीय ने स्टेडियम में पाकिस्तानी फैन को ट्रोल कर दिया और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.



एक वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है, दावा है कि यह वीडियो 23 अक्टूबर को हुए भारत-पाकिस्तान मैच का है. यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक पाकिस्तानी फैन भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान अपना झंडा फहरा रहा है. लेकिन वह उल्टा झंडा फहरा रहा है, इस दौरान एक भारतीय दर्शक ने उस शख्स को बार-बार याद दिलाया कि उल्टा झंडा पकड़ा है. भीड़ और शोर की वजह से वह सुन नहीं पा रहा था, लेकिन बार-बार बोलने पर उसे समझ आया.

जैसे ही पाकिस्तानी फैन ने अपना झंडा सीधा किया, तब भारतीय फैन्स हंसने लगे और तुरंत बोले और इन्हें कश्मीर चाहिए. ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उस पाकिस्तानी फैन के मज़े लेने लगे. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि एक तो पाकिस्तान को इतनी बुरी हाल मिली, ऊपर से उन्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं.

टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली. एक वक्त पर भारत 31 के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा चुका था, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पंड्या की दमदार पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को इस संकट से उबार दिया. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर-12 स्टेज पर भारत की शुरुआत जीत के साथ हुई है, टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज पर अभी चार मैच और खेलने हैं.

Indian Cricket Fans helping Pakistani fan to correctly hold his flag at Melbourne stadium Or inko kashmir chahiye😂 @_say_yad #INDvsPAK2022 pic.twitter.com/1VtlsfURbS

Can’t hold #Pakistani flag in a correct way and they want #Kashmir 😂😆🤣😜 pic.twitter.com/3ICjAzSVLP