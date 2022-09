Mohammad Amir and Preity Zinta: प्रीति जिंटा का जबरा फैन है पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, फैन्स ने पूछा- क्या IPL खेलोगे?

Mohammad Amir and Preity Zinta: एशिया कप 2022 में जहां भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तगड़ी जंग देखने को मिली. वहीं दूसरी और वेस्टइंडीज में कुछ अलग ही मामला सामने आया. यहां कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) खेल रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने खुद को बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का बड़ा फैन बताया है.

इतना ही नहीं, आमिर ने प्रीति के साथ एक सेल्फी भी ली, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस पाकिस्तानी प्लेयर ने फोटो शेयर करते हुए खुद को प्रीति जिंटा का जबरा फैन बताया है. कहा कि वह बॉलीवुड में उनकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस हैं.

CPL खेल रहे मोहम्मद आमिर

दरअसल, मोहम्मद आमिर इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग में जमैका तल्लावाह टीम की ओर से खेल रहे हैं. इसी लीग में प्रीति जिंटा की भी टीम है, जिसका नाम सेंट लूसिया किंग्स है. बुधवार (7 सितंबर) को ही जमैका और किंग्स के बीच मैच खेला गया था. प्रीति जिंटा भी यह मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंची थीं. इसी दौरान आमिर ने प्रीति से मुलाकात की और फोटो खिंचवाई थी.

my all time favourite from bollywood @realpreityzinta pic.twitter.com/vwLG0Ga4gE

आमिर की पोस्ट पर फैन्स ने किया ट्रोल

मैच में आमिर ने 25 रन देकर तीन विकेट लिए थे, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. मैच में सेंट लूसिया किंग्स टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की. मैच के बाद आमिर ने फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'बॉलीवुड से मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं प्रीति जिंटा.'

आमिर की इस पोस्ट पर फैन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'क्या उनकी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स से खेलोगे?' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आईपीएल में नहीं लेगी भाई.' बता दें कि प्रीति जिंटा IPL में पंजाब किंग्स टीम की भी मालकिन हैं. ऐसे में फैन्स का यह सवाल पूछना लाजमी था.

Next one Inshallah. pic.twitter.com/P79mubHbe4

CPL franchise Saint Lucia kings she's one of the owner of team