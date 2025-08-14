विराट कोहली से तुलना ने बाबर आजम के करियर को पटरी से उतारा... इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का दावा, ऐसे हैं दोनों के आकंड़े

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी वनडे में तो पाकिस्तान को 202 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीती. ऐसे में ये जीत मेजाबन टीम के लिए काफी यादगार रही.

पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर आ चुके हैं. बाबर ने इस वनडे सीरीज में 3 पारियों में 18.67 की खराब औसत से 56 रन बनाए. पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में बाबर के इस खराब प्रदर्शन की अहम भूमिका रही. देखा जाए तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था. तब उन्होंने 151 रनों की शानदार पारी खेली थी. उस शतक के बाद से बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 72 पारियों में 31.45 की औसत से 2139 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक शामिल रहे.

इस साल कैसा रहा है बाबर आजम का प्रदर्शन?

इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम का प्रदर्शन देखें तो उन्होंने 17 पारियों में 30.47 की औसत से केवल 518 रन बनाए हैं, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल रहे. इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन सलमान अली आगा (857 रन) ने बनाए हैं.

व्हाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में है. 2024 से देखा जाए तो फुल मेम्बर्स देशों में सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ही स्ट्राइक रेट 80 से कम है. पिछले एक दशक से बाबर आजम की तुलना कुछ पाकिस्तानी फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञ टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली से करते रहे हैं. बाबर के क्लासिक कवर ड्राइव और बेहतरीन पारियों के बाद ये तुलना तो और जोर पकड़ने लगती थी. लेकिन अब यही तुलना बाबर आजम के लिए दबाव का कारण बन गई है.

शहजाद ने बाबर आजम पर दिया ये बयान

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद का मानना है कि विराट कोहली से लगातार तुलना बाबर आजम के फॉर्म में गिरावट की वजह है. शहजाद ने जियो सुपर से कहा, 'जब सब कुछ सही चल रहा था, तब आप खिलाड़ियों की तुलना कर रहे थे. अब वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि दो खिलाड़ियों की तुलना मत किया जाए.'

अहमद शहजाद कहते हैं, 'विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती. वह मौजूदा पीढ़ी के दिग्गज हैं, वो एक आइ़़डल हैं. आप एमएस धोनी से भी कोहली की तुलना नहीं कर सकते. धोनी भले एक महान कप्तान रहे हों, लेकिन एक बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट के तौर पर कोहली सबसे आगे हैं. खिलाड़ियों की तुलना करना अनुचित है. इससे अतिरिक्त दबाव बढ़ता है, जो अब हम बाबर आजम पर देख रहे हैं.'

विराट कोहली और बाबर आजम का कैसा है रिकॉर्ड?

विराट कोहली से बाबर आजम की तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा. कोहली ने अब तक तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारत के लिए 550 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52.27 की औसत से 27599 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 82 शतक और 143 अर्धशतक निकले. वहीं बाबर आज ने पाकिस्तानी टीम के लिए 321 मैचों में 45.94 की औसत से 14749 रन बनाए, जिसमें 31 शतक और 102 अर्धशतक शामिल रहे.

