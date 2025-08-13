Virat Kohli and Rohit Sharma ODI retirement news: भारतीय क्रिकेट के ऑफ-सीजन का क्लासिक मंजर! टीम आराम मोड में, फैन्स उंगलियां मरोड़ते हुए इंतजार में... और अफवाहों की भट्ठी सड़क किनारे ठेले वाले के तंदूर की तरह तपने लगती है. इस बार भी वही हुआ. इंग्लैंड दौरे के बाद एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा सुर्खियों के केंद्र में हैं. चर्चा का विषय- क्या विराट के सफेद होते बाल और रोहित की छुट्टियों की बेफिक्र तस्वीरें उनके वनडे करियर के अंत का संकेत हैं?

लंदन में कोहली की वायरल तस्वीर, जिसमें वह ‘सॉल्ट एंड पेपर’ दाढ़ी में दिखे, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. फैन्स ने अपने बचपन के हीरो की 'कम होती लौ' पर अफसोस जताया और इसे रिटायरमेंट की गिनती शुरू होने का इशारा मान लिया.. क्योंकि कोहली ने हाल में मजाक में कहा था कि उनका सफेद होता दाढ़ी वाला लुक उनके टेस्ट करियर के ढलान का संकेत है. उधर, रोहित की छुट्टियों की बेपरवाह तस्वीरों ने आलोचकों को और हवा दी, जो पहले से ही उनकी फिटनेस और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सख्त मांगों को लेकर सवाल उठा रहे थे.

... लेकिन दाढ़ी और छुट्टियों की तस्वीरें पूरी कहानी नहीं कहतीं.

ऑस्ट्रेलिया में संभावित विदाई सीरीज

हाल की एक रिपोर्ट में संकेत मिला है कि कोहली और रोहित को विदाई भारत के अगले 50-ओवरों के मुकाबलों में मिल सकती है, जो इस अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के रूप में खेले जाएंगे.

दोनों पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट को उस समय छोड़ा, जब जून 2024 में बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत का लंबा आईसीसी ट्रॉफी सूखा खत्म किया. उनके टेस्ट संन्यास की घोषणा आईपीएल 2025 के बीच हुई, उससे कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

हालांकि यह पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन रोहित और कोहली ने इस साल की शुरुआत में घरेलू क्रिकेट में लौटकर टेस्ट करियर बढ़ाने की इच्छा दिखाई थी. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन (जहां दोनों दिग्गज बल्ले से संघर्ष करते दिखे) के बाद भी वे मेहनत करने को तैयार थे.

मगर टीम मैनेजमेंट (नए कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में) और चयनकर्ताओं का रुख आगे बढ़ने का था और खिलाड़ियों ने भी इसे स्वीकार किया. विदाई सीरीज पर बात हुई, लेकिन वह कभी हकीकत नहीं बन सकी. इसकी बजाय, दो इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके शानदार टेस्ट करियर का अंत घोषित कर दिया.

कई लोगों ने माना कि टेस्ट में नई पीढ़ी को मौका देने का समय आ गया था, लेकिन आईपीएल सीन के बीच इस तरह से मामला संभालने पर व्यापक आलोचना हुई.

आखिर इतनी जल्दी क्यों है..?

सवाल यह है कि वनडे करियर खत्म करने की इतनी जल्दी क्यों? आखिर कोहली और रोहित भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में हैं. 36 साल की उम्र में भी कोहली भरपूर रन बना सकते हैं. रोहित ने व्यक्तिगत माइलस्टोन छोड़कर वनडे बैटिंग का एक नया, बेखौफ अंदाज अपनाया. एक ऐसा तरीका, जिसमें बल्लेबाज बिना असफलता के डर के खेलते हैं. यह बदलाव भारत के ट्रॉफी सूखे को खत्म करने में अहम साबित हुआ- टी20 वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी दोनों जीतकर. पहले भारतीय व्हाइट-बॉल क्रिकेट अक्सर पुराने पैटर्न में फंसा लगता था, लेकिन रोहित ने पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर इस फॉर्मेट में सोच बदल दी.

दोनों ने अपने करियर में अद्भुत अनुकूलता दिखाई है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कोहली की वापसी ने आलोचकों को चुप करा दिया. 36 की उम्र में भी रोहित ने अपने खेल को टीम की जरूरत के मुताबिक ढालने की क्षमता दिखाई. दोनों मिलकर वनडे में 25,000 से ज्यादा रन और 83 शतक बना चुके हैं,जो उनकी गुणवत्ता और लंबी उम्र का सबूत है.

BCCI भी किसी जल्दबाजी में नहीं

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'अगर रोहित और कोहली के मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई को वैसे ही बता देंगे, जैसे इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले बताया था. टीम इंडिया के नजरिए से अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप है, जिसकी तैयारी पर फोकस है. फिलहाल एशिया कप टी20 के लिए सबसे बेहतर स्क्वॉड चुनने की कोशिश होगी.'

नई पीढ़ी की एंट्री

अटकलों की एक वजह है- भारत के युवा बल्लेबाजों का उभार. हालिया इंग्लैंड दौरा इसका टेस्ट केस था- कोहली और रोहित की गैरमौजूदगी में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे लगा कि टीम इनके बिना भी आगे बढ़ सकती है. यही बात वनडे में भी नए खिलाड़ियों को तेजी से लाने की चर्चा को बढ़ा रही है.

हालांकि, क्रिकेट में चीजें इतनी सीधी नहीं होतीं. युवाओं को मौका देना जरूरी है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट (जैसे वर्ल्ड कप) में अनुभव भी उतना ही अहम है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप दो साल दूर है, और तब तक कोहली 38 और रोहित 40 साल के होंगे. खेल के लिहाज से यह उम्र ज्यादा है, लेकिन खेल खत्म नहीं होता.आखिर सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी भी 39 की उम्र तक खेले थे.

क्या लय बरकरार रख सकते हैं?

हां, टेस्ट में उनके रन जरूर कम हुए हैं, लेकिन वनडे में वे अब भी खुलकर रन बना रहे हैं. हाल ही में 2023 वर्ल्ड कप में कोहली ने 765 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का वनडे का ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया. 2023 से अब तक कोहली का एवरेज 61.47 रहा है. इस अवधि में टॉप-10 बल्लेबाजों में सबसे ऊंचा. वहीं, रोहित ने 2023 से अब तक 1,702 रन बनाए हैं, 117 के स्ट्राइक रेट के साथ. इस दौरान 1,000 से अधिक रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे तेज.

टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भले मैच प्रैक्टिस कम हो, लेकिन बीसीसीआई का संकेत है कि वे विजय हजारे ट्रॉफी खेल सकते हैं. 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारत 25 से ज्यादा वनडे खेलेगा. दोनों दिग्गजों के लिए लय में बने रहने का यह पर्याप्त मौका है.

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने हाल में कहा- जो अच्छा करेगा, वही खेलेगा

कोहली का हालिया लंदन वाला इंस्टाग्राम पोस्ट, जहां वे गुजरात टाइटंस के कोचों के साथ इंडोर नेट्स में ट्रेनिंग कर रहे थे,उनकी भूख और तैयारी का सबूत है. वे इंग्लैंड के रॉयल लंदन वनडे कप में खेलने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के कारण नहीं खेल पाए. रोहित भी मुंबई लौटकर ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं.

टीम में बदलाव स्वाभाविक और जरूरी है, लेकिन यह खिलाड़ियों के योगदान और भावनाओं का सम्मान करते हुए होना चाहिए. हां, कोहली और रोहित के बाल सफेद हो रहे हैं और हां, नई पीढ़ी तैयार है, लेकिन उनका जोश और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता अब भी बेमिसाल है.

टेस्ट संन्यास की तरह का विवाद कोई नहीं चाहेगा. उनके शानदार वनडे करियर का अंत उनके अपने शब्दों में, दर्शकों की तालियों के साथ होना चाहिए.अफवाहों और जल्दबाजी में नहीं.

रिपोर्ट - अक्षय रमेश

