Women World Cup: पाकिस्तानी कप्तान बिस्माह मारूफ़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमाई फिफ्टी, बेटी फातिमा के लिए किया स्पेशल सेलिब्रेशन

महिला वर्ल्डकप में हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में टीम इंडिया की जीत हुई. लेकिन इस मैच की एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान खींचा. पाकिस्तानी टीम की कप्तान बिस्माह मारूफ़ की बेटी के साथ टीम इंडिया की प्लेयर्स के साथ मस्ती का वीडियो वायरल हुआ. अब बिस्माह मारूफ़ एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं.



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन कप्तान बिस्माह मारूफ़ ने यहां शानदार पारी खेली. मारूफ़ ने नाबाद 78 रनों की पारी खेली. जब मारूफ़ ने अपनी फिफ्टी जमाई तो ड्रेसिंग रूम में अपनी बेटी फातिमा की तरफ इशारा किया और स्पेशल सेलिब्रेशन किया.



एक बार फिर बिस्माह मारूफ़ और उनकी बेटी फातिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. बता दें कि इस तरह का सेलिब्रेशन मेन्स क्रिकेट में भी विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलयर्स कर चुके हैं.

पाकिस्तान की वर्ल्डकप में लगातार दूसरी हार

छह बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला विश्व कप में मंगलवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली की शानदार बल्लेबाजी और अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर उसे यह जीत मिली. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकाले पाकिस्तान के लिए कप्तान बिस्माह मारूफ (नाबाद 78) और हरफनमौला आलिया रियाज (53) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल सकीं. दोनों ने 99 रनों की साझेदारी की, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने छह विकेट पर 190 रन बनाए.

