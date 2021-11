PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ फिर फेल हुए बाबर आजम, वर्ल्डकप के बाद से ही रनों को तरसे

PAK vs BAN: पाकिस्तान टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर है. यहां सबसे पहले दोनों टीम के बीच तीन टी-20 की सीरीज खेली गई, जिसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया. अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला टेस्ट चटगांव में खेला जा रहा है. इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर यह है कि उनके कप्तान बाबर आजम इस समय रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं.

हाल ही में खत्म हुए टी-20 वर्ल्ड कप के बाद दोनों टीम की यह पहली द्विपक्षीय सीरीज है. वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाने वाले बाबर आजम इस पूरे दौरे पर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. टी-20 सीरीज के तीनों मैच में बाबर ने सिर्फ 27 रन ही बनाए. तीनों मैच में उन्होंने 7, 1 और 19 रन बनाए.

टेस्ट में भी फेल हुए बाबर

टी-20 सीरीज के बाद माना जा रहा था कि टेस्ट में बाबर आजम अपनी पुरानी फॉर्म वापस पा लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं दिखा. चटगांव टेस्ट की पहली पारी में बाबर आजम ने 46 बॉल जरूर खेलीं, लेकिन रन सिर्फ 10 ही बनाए. वे अपनी पारी को बनाने की कोशिश ही कर रहे थे कि मेहदी हसन मिराज की सनसनाती बॉल सीधे उनके स्टंप्स उड़ा गई. बाबर क्लीन बोल्ड हो गए.

वर्ल्ड कप में 4 फिफ्टी लगाई थीं

बाबर आजम ने अक्टूबर-नवंबर में यूएई में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप में 6 मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 4 फिफ्टी लगाई थीं. बाबर ने 6 टी-20 मैच में 303 रन जड़े थे. इस दौरान बाबर ने 68*, 9, 51, 70, 66 और 39 रन बनाए थे. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में बाबर आजम ने भारतीय टीम के खिलाफ नाबाद 68 रन की पारी खेली थी.

Four wickets in the session for Bangladesh but Abid Ali is still in the middle, unbeaten on 127.#WTC23 | #BANvPAK | https://t.co/hbmOHb7hh4 pic.twitter.com/d9oBCSoBp0