IND vs NZ, 1st Test Live Score: दूसरी पारी में आधी टीम आउट, अब श्रेयस-अश्विन पर दारोमदार

भारत का तीसरा विकेट गिर गया है. 15वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे (4 रन) को एजाज पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर- 41/3. मयंक अग्रवाल 13 और श्रेयस अय्यर शून्य रन बनाकर क्रीज पर हैं.

Ajaz in on the action now! He gets one to go on with the arm and traps the Indian captain Rahane (4) LBW. India 41-3, lead of 90. LIVE scoring | https://t.co/yGSlW6a2d5 #INDvNZ pic.twitter.com/yfImFd3Bg9