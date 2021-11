IND vs NZ Test: आ गया पुजारा-रहाणे की विदाई का वक्त? कोहली की वापसी से खतरे में होगी सीट

IND vs NZ Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा बुरी तरह फ्लॉप रहे. ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगले मैच से दोनों की छुट्टी हो सकती है. या किसी एक को बाहर किया जा सकता है. कारण है कि अगले टेस्ट से भारतीय कप्तान विराट कोहली की वापसी होनी है. उनकी गैरमौजूदगी में कानपुर टेस्ट में रहाणे ने कमान संभाली है.

अजिंक्य रहाणे कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में मिलाकर भी 50 रन नहीं बना सके. उन्होंने पहली पारी में 35 और सेकंड इनिंग में सिर्फ 4 रन ही बनाए. वहीं, चेतेश्वर पुजारा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. वे भी दोनों पारियों में मिलाकर फिफ्टी नहीं लगा सके. पुजारा ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में 26 और दूसरी पारी में 22 रन बनाए.

पुजारा-रहाणे दोनों बाहर हो सकते हैं?

दूसरे टेस्ट में कोहली का आना तय है. ऐसे में रहाणे या पुजारा में से किसी एक को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि कानपुर टेस्ट से डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने शतक जमाकर अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं, ओपनिंग में शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल रहेंगे. यदि रहाणे और पुजारा दोनों को बाहर किया जाता है, तो विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत या सूर्यकुमार यादव को डेब्यू का मौका मिल सकता है.

रहाणे का पिछली 20 पारियों में खराब एवरेज

रहाणे ने इस पारी से पहले की 20 पारियों में सिर्फ 407 रन ही बनाए. जिसमें दो फिफ्टी भी लगाईं. इस दौरान उनका एवरेज भी बेहद खराब सिर्फ 20.3 का ही रहा. रहाणे ने अपना पिछला शतक दिसंबर 2020 में लगाया था. तब रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में 112 रन की पारी खेली थी.

Ajaz Patel gets the wicket of India captain Ajinkya Rahane ☝️



