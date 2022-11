Pakistan Semi final Journey T20 World Cup: इंडिया-जिम्बाब्वे से हारा... सबने कहा 'बाहर है'... पर पाकिस्तान ने ऐसे बनाई सेमीफाइनल में जगह

Pakistan Semi final Journey T20 World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतते ही पाकिस्तान ने यह उपलब्धि हासिल की. मगर उसके लिए यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है.

एशिया कप का फाइनल खेला. उसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर ट्राई सीरीज जीती. इस शानदार फॉर्म के साथ पाकिस्तान टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री की थी. सभी ने शुरुआत में टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान को भी खिताब का दावेदार माना था.

मगर पाकिस्तान का शुरुआती सफर इन उम्मीदों के बिल्कुल ही उलट नजर आया. वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच टीम इंडिया के खिलाफ खेला, जिसमें 4 विकेट से हार मिली. यह मैच काफी रोमांचक रहा था. एक समय पाकिस्तान भी इस मैच को जीतता नजर आ रहा था. मगर विराट कोहली की करिश्माई पारी के आगे सब फेल रहा.

पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शुरुआती दोनों मैच गंवाए

इस हार के बाद पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप-2 में दूसरे मैच की तैयारी में जुटी. यह मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था, तो सभी को लगा कि पाकिस्तान आसानी से यह मैच जीत जाएगी. मगर यहीं गलती हो गई. जिम्बाब्वे को कमजोर समझा, पर उसने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को एक रन से करारी शिकस्त दी. यह पाकिस्तानी फैन्स के लिए एक बड़ा झटका था. हर तरफ आलोचना हो रही थी कि पाकिस्तान बेहद खराब खेल रही है. यह वह समय था जब कई पाकिस्तानी दिग्गजों ने तक बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा दिए थे.

Pakistan keep their calm and are through to the #T20WorldCup semi-final 👏#PAKvBAN | 📝: https://t.co/eA8evvzzw5 pic.twitter.com/BUw5gA2249