Pak vs SL Final, Asia Cup 2022: कब और कहां देख पाएंगे एशिया कप फाइनल, जानिए पाकिस्तान भारी या श्रीलंका

PAK vs SL Final, Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन का फाइनल मुकाबल आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में श्रीलंका टीम का सामना पाकिस्तान से होगा. श्रीलंका इस बार टूर्नामेंट का आयोजक भी है.

यदि श्रीलंकाई टीम फाइनल जीतती है, तो यह उसका छठा एशिया कप खिताब होगा. जबकि पाकिस्तान की कोशिश तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर होगी. श्रीलंका ने दो दिन पहले ही सुपर-4 स्टेज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान को शानदार अंदाज में हराया था. आइए जानते हैं आप यह मैच कब औऱ कहां देख सकेंगे. साथ ही कौन सी टीम किस पर पड़ेगी भारी...

कौन सी टीम किस पर भारी

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच अब तक 22 टी20 मुकाबले हुए. इसमें पाकिस्तान ने 13 और श्रीलंका ने 9 मैच जीते हैं. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मैच हुए, जिसमें श्रीलंका ने 11 बार जीत हासिल की. जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 5 मैच जीते.

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला कब है?

एशिया कप 2022 सीजन का यह फाइनल मुकाबला रविवार (11 सितंबर) को भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

यह फाइनल मुकाबला कहां पर हो रहा है?

एशिया कप इस बार यूएई में हो रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. एशिया कप का आधिकारिक आयोजक श्रीलंका ही है.

