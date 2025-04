Mohammad Shami on Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को आतंकी हमला हुआ. जहां 28 मासूम पर्यटकों की मौत हुई है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आतंकियों के इस कृत्य पर पूरे देश में गुस्से का माहौल है. आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं इस हमले पर ख‍िलाड़ी से लेकर तमाम बॉलीवुड की सेल‍िब्रिटीज रिएक्ट कर रही हैं.

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर र‍िएक्ट किया. इस दौरान उन्होंने 'ऑल आईज ऑन पहलगाम' (All Eyes on Pahalgam) ल‍िखते हुए पोस्ट शेयर किया. जो खूब चर्चा में हैं. उनके पोस्ट मे दो फोटोज शेयर किए और एक लंबा चौड़ा पोस्ट ल‍िखा.



I am deeply saddened to address the tragic terrorist attack in Pahalgam. This heinous act has resulted in significant loss of innocent lives and has left families shattered. Such violence not only targets individuals but also undermines the fabric of our society. In these testing… pic.twitter.com/aQxHZgItxR