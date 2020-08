IPL से पहले कोहली ने खिलाड़ियों को दी चेतावनी, जानिए क्या चाहते हैं कप्तान

रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए टीम की पहली वर्चुअल मीटिंग में खिलाड़ियों को जैविक रूप से सुरक्षित माहौल (बायो बबल) को बनाए रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि एक गलती से पूरा टूर्नामेंट ‘खराब’ हो सकता है.

यह अलग तरह की टीम बैठक थी, लेकिन कोहली ने शुरुआत में भी साथी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अधिकारियों द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करें. कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल के आगामी सत्र को यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा.

Sneak peek into RCB’s first virtual team meeting of #IPL2020 after landing in the UAE, with @CoachHesson, @imVkohli and Simon Katich welcoming the team and addressing them on an exciting season that’s right around the corner! 💻🤩#PlayBold #BoldDiaries pic.twitter.com/VA4jY7HylN