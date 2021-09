दुबई पहुंचने पर बोली कीवी टीम- धमकी मिलने के बाद कैसे पाकिस्तान में रह सकते थे

पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 34 सदस्यीय दल दुबई पहुंच गया है. टीम के सदस्य 24 घंटे आइसोलेशन में रहेंगे और अगले सप्ताह तक स्वदेश लौट जाएंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड वाइट ने पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने के फैसले पर खेद नहीं है, लेकिन ‘विशिष्ट और विश्वसनीय’ धमकी मिलने के बाद टीम को उस देश में नहीं रखा जा सकता था.

वाइट ने बयान में कहा, ‘हम मानते हैं कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहद मुश्किल समय रहा है तथा हम उनके मुख्य कार्यकारी वसीम खान और उनकी टीम का पेशेवर रवैया अपनाने और खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं.’

वाइट ने आगे कह, 'मैं यही कह सकता हूं कि हमें सलाह दी गई कि यह टीम के खिलाफ विशिष्ट और विश्वसनीय धमकी थी.' बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होना था, लेकिन मैच से कुछ मिनट पहले कीवी टीम ने दौरा रद्द करने का फैसला लिया. न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से बयान जारी कर कहा गया था सुरक्षा कारणों से दौरा रद्द करने का निर्णय लिया गया है.

The BLACKCAPS have arrived in Dubai after leaving Islamabad on a charter flight last night (New Zealand time).



The players and support staff are now settling into their Dubai hotel and undergoing a 24-hour self-isolation.



More information ⬇️https://t.co/ksZBWLGLrT pic.twitter.com/UBrwwiSQiR