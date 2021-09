IPL: खिताब तक कैसे पहुंचेंगे रोहित-धोनी-कोहली..? पार्ट-2 में चुनौती है बड़ी

आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत आज (19 सितंबर) से हो रही है. कोविड-19 के चलते आईपीएल-14 को स्थगित करना पड़ा था. आईपीएल के दूसरे चरण से‌ आठों टीमों के पास अलग-अलग चुनौतियां हैं, जिनसे उन्हें निपटना होगा. जहां एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 2020 में यूएई के अपने प्रदर्शन को भुलाना चाहेगी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स (DC), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सपना पहली बार आईपीएल खिताब जीतने का होगा. जबकि रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस (MI) भी लगातार तीसरी बार खिताब जीतना चाहेगी.

पंजाब किंग्स (PBKS), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें भी पहले हाफ के प्रदर्शन को भुलाकर वापसी की कोशिश करेंगी.

