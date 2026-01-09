scorecardresearch
 
मुस्ताफिजुर रहमान को मिला IPL में वापसी का ऑफर? अफवाहों पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

मुस्ताफिजुर रहमान की IPL से छुट्टी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बौखला गया. बीसीबी ने ICC को पत्र लिखकर कहा कि उसकी टीम टी20 विश्व कप 2026 के मैच भारत में नहीं खेलना चाहती है. इसके लिए बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है.

मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया था. (Photo: AP)
भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट विवाद लगातार गहराता जा रहा है. कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वो मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दें. इसके बाद केकेआर ने मुस्ताफिजुर को रिलीज भी कर दिया. बीसीसीआई का यह कदम बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की हत्या के विरोध में उठाया गया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तीखी प्रतिक्रिया दी और दोनों बोर्ड्स के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए.

भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल के अगले सीजन में खेलने की अनुमति देने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है. हाल के दिनों में बांग्लादेशी मीडिया में खबरें चल रही थीं कि भारत-बांग्लादेश रिश्तों में नरमी लाने के लिए बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर को दोबारा आईपीएल में शामिल होने का विकल्प दिया था, लेकिन बुलबुल ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज कर दिया.

बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने Ajker News से बातचीत में कहा, 'मुस्ताफिजुर रहमान के IPL में लौटने को लेकर मेरी बीसीसीआई के साथ कोई लिखित या मौखिक बातचीत नहीं हुई है. मैंने अपने बोर्ड में भी किसी से इस बारे में बात नहीं की. यह खबर बिल्कुल गलत है.' बुलबुल के बयान से यह साफ हो गया कि दोनों बोर्ड्स के बीच मौजूदा स्थिति अभी भी जटिल है और रिश्ते सामान्य होने में समय लग सकता है.

भारत में मैच नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश
मुस्ताफिजुर विवाद के तुरंत बाद बीसीबी ने आईसीसी को औपचारिक रूप से सूचित किया कि उसकी टीम आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत में नहीं खेलना चाहती. बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप में चार मैच खेलने हैं. तीन कोलकाता में और एक मुंबई में निर्धारित हैं.

बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और अनुरोध किया कि उसकी टीम के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. अब तक आईसीसी ने बांग्लादेश के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और कार्यक्रम में कोई बदलाव घोषित नहीं किया गया है. हालांकि, बीसीबी का दावा है कि आईसीसी ने सुरक्षा आकलन को लेकर सहयोग का आश्वासन दिया है.

8 जनवरी को बीसीबी ने आईसीसी को दूसरा विस्तृत पत्र भेजा, जिसमें भारत में संभावित सुरक्षा जोखिमों का विवरण, यात्रा और टीम प्रबंधन से जुड़े खतरे, श्रीलंका में मैच शिफ्ट करने की मांग स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है. बीसीबी का कहना है कि वह खिलाड़ी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा.

---- समाप्त ----
