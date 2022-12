Mumbai Indians IPL 2023: आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस का बड़ा फैसला, कोचिंग स्टाफ में ये दिग्गज शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन ऑक्शन के बाद से ही टीमों में हलचल है. इस बीच पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने घरेलू क्रिकेट में 16 साल तक शानदार प्रदर्शन करने वाले जे अरूण कुमार को सहायक बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है.



दाहिने हाथ के सलामी बल्लेबाज अरूण कुमार ने 100 से अधिक प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं. उन्होंने 1993 से 2008 के बीच कर्नाटक के लिये घरेलू क्रिकेट खेला है.



क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वह कर्नाटक के बल्लेबाजी कोच बने जब उनकी टीम ने रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी. वह पुडुचेरी टीम के मुख्य कोच भी रहे और 2020 से अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं.

Presenting 𝐀𝐫𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐠𝐚𝐝𝐞𝐞𝐬𝐡 आपले नवीन assistant batting coach! 😍



Arun has previously won consecutive titles in 2013-14 & 2014-15 as Karnataka’s batting coach in Ranji Trophy, Irani Trophy and Vijay Hazare Trophy.🏆



Welcome to #OneFamliy 💙#DilKholKe #MumbaiIndians pic.twitter.com/YjTOGsQ8yz