MS Dhoni LBW DRS out CSK Vs KKR IPL 2025: तो क्या महेंद्र सिंह धोनी सुनील नरेन की गेंद पर LBW (लेग ब‍िफोर विकेट) आउट नहीं थे. उनको मैदानी अंपायर ने जैसे ही LBW आउट दिया कप्तान धोनी ने तुरंत DRS (ड‍िसीजन र‍िव्यू स‍िस्टम) ल‍िया. लेकिन DRS के बाद भी थर्ड अंपायर ने धोनी को आउट ही करार दिया. लाइव प्रसारण के दौरान धोनी के बल्ले से स्पाइक भी दिखा. अब इस पर सोशल मीड‍िया पर फैन्स की राय बंटी हुई द‍िख रही है. वहीं तमाम एक्सपर्ट भी इस पर अलग-अलग तरह से र‍िएक्ट कर रहे हैं.

Advertisement

इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 का मैच नंबर 25 एमए चिदम्बरम स्टेड‍ियम में 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया. जहां चेन्नई को 8 विकेट और 58 गेंद रहते हुए पराजय का मुंह देखना पड़ा. जो टूर्नामेंट में उसकी लगातार पांचवी हार रही. अब चेन्नई की टीम प्वाइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर हैं. इस मैच में चेन्नई की टीम की कमान इंजर्ड ऋतुराज गायकवाड़ की जगह महेंद्र सिंह धोनी ने संभाली. ऐसे में धोनी बतौर कप्तान और बतौर ख‍िलाड़ी भी फोकस में थे.

CSK vs KKR के बीच हुए IPL 2025 के मुका‍बले में LBW आउट होने के बाद पवेल‍ियन लौटते हुए धोनी (PTI)

7 विकेट गिरने के बाद जब चेन्नई की टीम बुरी तरह भंवर में फंसी हुई थी तो धोनी 'थाला' मैदान में उतरे. धोनी के उतरते ही मैदान मे 120 DB (डेस‍िबल्स) यून‍िट का शोर हुआ. लगा धोनी श‍िवम दुबे के साथ मिलकर टीम को संभालेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

Advertisement

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 16वें ओवर में धोनी को सुनील नरेन की गेंद पर LBW दिया गया. धोनी ने तुरंत रिव्यू का ऑप्शन चुना. क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद अंदरूनी किनारे से आई है.

A small spike sparked a huge discussion among our Insiders! 👀



Here’s what #PiyushChawla made of MS Dhoni’s LBW decision. Do you agree with him? 🧐



Next up on #IPLonJioStar 👉 #LSGvGT | SAT, 12th APR, 2:30 PM LIVE on Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/TSDFvWrzMX — Star Sports (@StarSportsIndia) April 11, 2025

अल्ट्राएज ने गेंद के बल्ले से गुजरने पर एक हल्की सी स्पाइक दिखाई दिया, लेकिन लंबे विचार-विमर्श के बाद, थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी. बॉल-ट्रैकर पर गेंद को देखने के बाद धोनी को आउट घोषित किया गया. ज‍िस पर चेपॉक में मौजूद दर्शकों को यकीन नहीं हुआ. वहीं सोशल मीडिया पर भी खूब सवाल उठे. हालांकि Star Sports पर चर्चा के दौरान पीयूष चावला की राय अलग दिखी. वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो अंपायर के न‍िर्णय से सहमत द‍िखे.

MS DHONI REVIEW BUT MS DHONI OUT pic.twitter.com/SApRL82sWO — U.P.Jangir (@JangirUp) April 11, 2025

It was a clear edge that's why dhoni took review without wasting a second. pic.twitter.com/8w1baUjRio — MAHIYANK™ (@Mahiyank_78) April 11, 2025

Dhoni Review System fails today 😥



Thala MS Dhoni reviews and is given out ❌#CSKvsKKR | #MSDhoni pic.twitter.com/pZyFJv39I6 — Indian Cricket Team (@incricketteam) April 11, 2025

Once known as the “Dhoni Review System,”



But today even with a spike the third umpire still gave him out.#CSKvsKKR #Dhoni pic.twitter.com/31LtRtxcUV — 𝕏 (@TXcuse) April 11, 2025

इस फैसले से चेन्नई के फैन्स हैरान रह गए. नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए धोनी 4 गेंदों पर केवल 1 रन ही बना सके और निराश होकर वापस लौट गए.

पहली बार चेन्नई का हुआ इतना बुरा हाल

यह मैच चेन्नई के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ, क्योंकि चेपॉक में यह उनकी लगातार तीसरी हार थी, जो आईपीएल इतिहास में पहली बार हुई. यह इस सीजन में उनकी लगातार पांचवीं हार भी थी, जिसकी वजह से वे अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं. 103/9 का स्कोर जो चेन्नई ने बनाया, वो घरेलू मैदान पर उनका अब तक का सबसे कम स्कोर और आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर रहा.