MS dhoni IPL Future: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK)के कप्‍तान एमएस धोनी ने अपने IPL फ्यूचर को लेकर कहा कि वह इस सीजन के बाद 6-8 महीने मेहनत करेंगे और फिर तय करेंगे कि उनका शरीर आगे खेलने लायक है या नहीं.

7 मई को कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ चेन्‍नई की दो विकेट से जीत के बाद धोनी ने कहा- मैं 42 (43) साल का हूं, काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूं. हर मैदान पर फैन्‍स मुझे देखने आ रहे हैं क्‍योंकि उन्‍हें नहीं पता कि मेरा कौन सा मैच आखिरी हो सकता है. यही लोगों का प्‍यार और सम्‍मान है.

फैन्स से जो प्यार मिला है वो शानदार: धोनी

धोनी ने कहा- इस सीजन के बाद मैं फिर से मेहनत करूंगा और देखूंगा कि बॉडी इस प्रेशर को झेल पाती है या नहीं. अभी कुछ तय नहीं किया है. फैन्‍स से जो प्‍यार मिला है, वो शानदार है.

यह भी पढ़ें: चेन्नई ने KKR को हराया, आखिरी ओवर में जीती धोनी की टीम, कोलकाता के ल‍िए प्लेऑफ की रेस मुश्क‍िल

धोनी ने कहा- अब जब हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो युवाओं को मौका देंगे ताकि देख सकें वे किस स्थिति में कैसे प्रदर्शन करते हैं. आप तकनीकी रूप से कितने भी मजबूत हों, जरूरी नहीं कि रन बनाएंगे, लेकिन अगर सोच सही है, तो आप लगातार अच्छा कर सकते हैं.

He doesn’t chase runs. He wins games. 🫡



MS Dhoni adds another not out to his legend by guiding #CSK over the line 💛#TATAIPL | #KKRvCSK | @msdhoni pic.twitter.com/9oB3QfJtdz