World Cup 2011 MS Dhoni: एमएस धोनी ने मनाया WC 2011 जीत का जश्न, CSK कैंप में कटा स्पेशल केक, Video

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दो अप्रैल का दिन बेहद खास है. इसी दिन साल 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर वनडे विश्व कप पर कब्जा किया था. 1983 के बाद यह भारतीय टीम की पहली खिताबी जीत थी. टीम इंडिया की इस यादगार जीत के अब 11 साल पूरे हो गए.

इस खास मौके को आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सेलिब्रेट किया है. सीएसके ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया है, जिसमें उस विश्व कप जीत के हीरो एमएस धोनी केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वो यादगार फाइनल....

वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 277 रन बनाए थे. महेला जयवर्धने ने नाबाद 103 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा कप्तान कुमार संगकारा ने 48 और तिलकरत्ने दिलशान ने 33 रनों की पारी खेली. भारत की ओर से जहीर खान और युवराज सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए थे.

Achcha 😍 - Word of 7he day!

Super fam celebrates the World cup 💛 memories with the Man himself! #WhistlePodu #Yellove 🦁 @msdhoni @snj_group pic.twitter.com/Ye3WhMH0aO