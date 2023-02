Ravindra Jadeja Ind vs Aus 1st Test: भारत-AUS के पहले टेस्ट में ही बवाल, जडेजा पर बॉल से छेड़छाड़ का आरोप, जानें पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा ने शानदार खेल दिखाया है. चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट्स चटकाए. इसका नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 177 रनों पर सिमट गई.

अब पहले दिन के खेल को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल हो रहा वीडियो रवींद्र जडेजा से संबंधित है. इस वीडियो में दिख रहा है कि जडेजा एक मौके पर गेंद फेंकने से पहले साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कुछ लेकर अपनी उंगलियों में लगा लेते हैं. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट Foxsports.com.au ने ये वीडियो शेयर किया है.

What do you think of this @tdpaine36 Looks like one player giving grippo to the bowler and him rubbing it all over his spinning finger to me. Thoughts? pic.twitter.com/XjcNedJ3Sc