Kuldeep Yadav slaps Rinku Singh after DC Vs KKR IPL 2025 Match: दिल्ली कैप‍िटल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच 29 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला हुआ. जहां दिल्ली की टीम अपने घरेलू मैदान पर लगातार दूसरा मैच हार गई. कोलकाता ने उनको 14 रन से हरा दिया.

इस मुकाबले के बाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीड‍ियो क्लिप वायरल हुई. जहां मैच खत्म होने कुछ पल बाद ही दिल्ली कैप‍िटल्स के स्प‍िनर कुलदीप यादव को लाइव टीवी पर केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह को दो बार थप्पड़ मारते हुए देखा गया

यह घटना तब हुई जब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के ख‍िलाड़ी मैच के बाद पोस्ट प्रजेंटेशन के ल‍िए खड़े हुए थे. सोशल मीडिया पर वायरल ,क्लिप में कुलदीप, रिंकू और कुछ अन्य खिलाड़ी मैच के बाद हंसते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन फ‍िर अचानक लेग स्पिनर कुलदीप ने रिंकू को थप्पड़ मारा, एकबारगी को लगा यह शायद मजाक में हुआ है. लेकिन यह रिंकू को अच्छा नहीं लगा, वह यह देखकर शर्मिंदा और हैरान दिखे. इसके बाद कुलदीप ने उन्हें फिर से थप्पड़ मारा. लेकिन इस बार रिंकू गुस्से में नजर आए.

चूंकि क्लिप में कोई ऑडियो नहीं है, इसलिए कुलदीप की हरकत के पीछे का संदर्भ पता नहीं चल पाया है. न ही कमेंटेटरों ने मैच के बाद अपने विश्लेषण के दौरान इस घटना के बारे में कुछ कहा. लेकिन सोशल मीडिया पर फैन्स कुलदीप से नाराज नजर आए. उन्होंने इसे उनका "सबसे खराब व्यवहार" कहा, जबकि कुछ ने बीसीसीआई से उन्हें बैन करने की मांग कर डाली.

This is so sad. He felt so sad... Kuldeep should be sent out of the tournament for such a behavior.



You can see the change in the face of Rinku. I feel his shock and pain. He did not deserve it... Very sad.... Really sad. Don't call it a joke now @IPl@DelhiCapitals what is… https://t.co/lYzK29wlik