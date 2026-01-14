scorecardresearch
 
2 शतक, 1 अर्धशतक और 93 का एवरेज... कीव‍ियों के पंख कतरने में माहिर हैं केएल राहुल, डेथ ओवर्स में हो जाते हैं 'घातक'

KL Rahul vs NZ (ODIs): केएल राहुल ने राजकोट वनडे में 112 रनों की नाबाद पारी खेली, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहते हैं. कीवी टीम के खिलाफ 10 पारियों में उन्होंने 469 रन बनाए हैं, औसत 93.8 का रहा है.

केएल राहुल के आंकड़े न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ शानदार रहे हैं (Photo: PTI)
KL Rahul 112 against New Zealand: टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखा है. मौजूदा वनडे सीरीज के बुधवार (14 जनवरी) को राजकोट में हुए दूसरे मैच में केएल राहुल ने नॉट आउट 112 रन बनाए.

केएल राहुल को देखा जाए तो वह लगातार मैच जिताऊ पारियां खेल रहे हैं और खासतौर पर डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. 

राहुल के आखिरी चार वनडे स्कोर इस बात की गवाही देते हैं कि वह कितने स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने 60, 66, 29, 112* (राजकोट वनडे में 14 जनवरी को बनाया).  इनमें से तीन पारियां नाबाद रही हैं, जो बताती हैं कि राहुल दबाव में भी पारी को अंत तक ले जाना जानते हैं।

अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड की, तो आंकड़े और भी प्रभावशाली नजर आते हैं.  राहुल ने कीवी टीम के खिलाफ अब तक 10 पारियों में 469 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 93.8 और स्ट्राइक रेट 111.13 है.  इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा है, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रहा है. 

राहुल की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाना है. साल 2025 से लेकर अब तक ओवर 41 से 50 के बीच सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वह टॉप पर हैं. 

41-50 ओवर्स में रन (2025 से)
283 – केएल राहुल (SR: 140.09)
244 – ग्लेन फिलिप्स (SR: 157.4)
201 – जैनिथ लियानागे (SR: 147.8)
194 – जस्टिन ग्रीव्स (SR: 160.3)
162 – कॉर्बिन बॉश (SR: 124.6)

इन आंकड़ों से साफ है कि राहुल सिर्फ संभलकर खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने की क्षमता भी रखते हैं. उनकी टाइमिंग, शॉट सेलेक्शन और मैदान के चारों ओर रन बनाने की कला उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद खास बनाती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ आई उनकी सेंचुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बड़े मैचों में राहुल भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. 
 

