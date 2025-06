IND vs ENG: 'ब्लॉकबस्टर फिनिश होगा, पिच टूट रही है...', लीड्स में आखिरी दिन के गेम पर क्या बोले केएल राहुल

टीम इंडिया ने लीड्स टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 364 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया. मेजबान टीम ने स्टंप तक बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए थे. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा कि ‘ब्लॉकबस्टर’ नतीजे का इंतजार है.

केएल राहुल ने कहा, ‘ब्लॉकबस्टर फिनिश’ का इंतजार है. जब टेस्ट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यह बल्लेबाजी की मददगार पिच है और यह ड्रॉ की ओर बढ़ेगा. लेकिन विकेट बदल रहा है, इस पर टूट-फूट है. मैच के आखिरी दिन दरारें खुलनी चाहिए.’

ऋषभ पंत के अजीब शॉट खेलने के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा, ‘बस चुप रहो. मैंने उनके साथ कुछ साझेदारियां निभाई हैं, लेकिन उनकी मानसिकता समझना हमारे लिए मुश्किल है. पर आपको उन्हें वैसे ही बल्लेबाजी करते रहने देना चाहिए. आपको उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें शांत रखना चाहिए.’

"A method to his batting which nobody understands" 🤯 @klrahul lauds @RishabhPant17 unique batting style and speaks about his memorable Test partnerships with #TeamIndia 's current vice-captain. 🤝 #ENGvIND | 1st Test, Day 5 | TUE, 24th JUNE, 2:30 PM on JioHotstar! pic.twitter.com/82mbEHbwQy

अपनी बल्लेबाजी पर उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए बहुत कुछ नहीं बदला है, बस अब मैं रन बना रहा हूं. मैं पहले शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाता था, लेकिन अब बहुत सी चीजें बदल गई हैं. मैं शांत हूं..आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता. मैंने अभिषेक नायर के साथ बहुत समय बिताया है.’

Now the only player to score 3 Test hundreds as an opener in England since his debut innings there, @klrahul reflects on the challenges of adapting to different batting positions for #TeamIndia.#PressConference #PC #ENGvIND | 1st Test, Day 5 | TUE, 24th JUNE, 2:30 PM on… pic.twitter.com/9JWT5Dx3Rn