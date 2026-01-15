मुंह में उंगली डालकर शतक का जश्न... केएल राहुल के इस सेलिब्रेशन के पीछे है एक खास मैसेज, VIDEO

भारत-न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे में केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा. शतक पूरा करने के बाद राहुल ने एक खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस सेलिब्रेशन के पीछे एक कहानी है.

राहुल ने राजकोट में किया कमाल

दूसरे वनडे में राहुल को एक बार फिर अपने पसंदीदा नंबर-5 स्थान पर बल्लेबाज़ी करने का मौका मिला. इस मुकाबले में वह टीम इंडिया के लिए संकटमोचक साबित हुए और पारी को संभालते हुए भारत को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला. राहुल ने नाबाद 112 रन बनाए. अपनी इस पारी में राहुल ने 11 चौके और 1 छक्का लगाया.

राहुल उस वक्त बल्लेबाज़ी करने आए जब भारत की हालत खराब थी. टीम ने 118 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे. शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जल्दी-जल्दी आउट हो गए थे. ऐसे दबाव भरे हालात में राहुल ने पहले पारी को संभाला और फिर धीरे-धीरे रन गति बढ़ाई.

उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ 73 रनों की अहम साझेदारी की. जडेजा के आउट होने के बाद राहुल ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. दोनों ने 49 गेंदों पर 57 रन जोड़े, जिससे भारत शुरुआती झटकों के बावजूद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका.

नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा के लगातार विकेट गिरने के बाद राहुल ने स्ट्राइक अपने पास रखी. उन्होंने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया.

खास अंदाज में मनाया शतक का जश्न

शतक पूरा करते ही राहुल ने अपना हेलमेट उतारा, बाएं हाथ का ग्लव निकाला और फिर अपनी बेटी के नाम खास सेलिब्रेशन किया. यह पहली बार नहीं था जब राहुल ने ऐसा जश्न मनाया हो. इससे पहले उन्होंने यह सेलिब्रेशन पिछले साल अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी किया था.

इसमें राहुल अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर डालकर रखे हुए थे. ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अक्सर किया करते हैं. इसके पीछे की कहानी खुद केएल राहुल ने ही सुनाई थी.

नंबर-5 पर केएल राहुल का दमदार प्रदर्शन

केएल राहुल ने अपने करियर की शुरुआत ओपनर के तौर पर की थी, लेकिन अब वह भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं. उनकी भूमिका को लेकर आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन राहुल ने खुद को नंबर-5 और नंबर-6 पर बेहतरीन तरीके से ढाल लिया है.

राजकोट वनडे में उन्हें फिर से नंबर-5 पर मौका मिला और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया. यह नंबर-5 पर राहुल का तीसरा शतक था. इस पारी के बाद नंबर-5 पर उनका औसत बढ़कर 64.21 हो गया है. नंबर-5 पर राहुल ने अब तक 33 मैचों में 1477 रन बनाए हैं.

राजकोट में यह पहला मौका था जब किसी भारतीय बल्लेबाज़ ने वनडे क्रिकेट में शतक लगाया हो, और यह उपलब्धि भी केएल राहुल के नाम दर्ज हो गई.

