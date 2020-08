KKR के प्लेयर्स को 'ताकतवर' बना रहा ये फर्राटा धावक, ऐसे करा रहा ट्रेनिंग

पूर्व ओलंपिक फर्राटा धावक क्रिस डोनाल्डसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाड़ियों के ताकत और अनुकूलन कोच हैं. यूएई में आईपीएल से पहले खिलाड़ियों को वह ट्रेनिंग टिप्स दे रहे हैं. सभी खिलाड़ी अभी क्वारनटीन अवधि पूरा करने में जुटे हैं.

डोनाल्डसन 1996 और 2000 ओलंपिक में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके अलावा वह 1998 और 2006 राष्ट्रमंडल खेल में भी खेले हैं. वह 4x100 मीटर रिले टीम का हिस्सा थे और अभी भी उनके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड है.

डोनाल्डसन ने ग्रुप वीडियो कॉल के जरिए केकेआर के खिलाड़ियों को ‘बेडरूम वर्कआउट रूटीन’ टिप्स दिये.

