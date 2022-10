Kapil Dev India vs Pakistan T20 World Cup: पाकिस्तान से ज्यादा मैच नहीं होना चाहिए?, शाहिद आफरीदी के सामने कपिल देव ने सुनाई खरी-खरी

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने फैन्स को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है. टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. रविवार (23 अक्टूबर) को मेलबर्न में खेले गए इस मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया. मगर मैच से पहले लीजेंड कपिल देव ने पाकिस्तानी एंकर को खरी-खरी सुनाई..

दरअसल, मैच से पहले फैन्स उत्साहित थे, तो दोनों ही टीमों के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी एक-दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे थे. यानी मैदान पर जितना रोमांच दिखाई दिया, उससे कहीं ज्यादा माहौल मैदान के बार मैच से पहले और मैच के दौरान बना था. इसी बीच 1983 के वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तानियों को खरी-खरी सुनाई.

दरअसल, कपिल देव भारतीय और पाकिस्तानी दोनों चैनल से बात कर रहे थे. उस वक्त पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी भी मौजूद थे. इसी दौरान पाकिस्तानी एंकर ने कपिल से पूछा कि भारत-पाकिस्तान के बीच ज्यादा मैच होना चाहिए?

'इतने मैच हों कि हर बार फैन्स को मजा आए'

इसके जवाब में कपिल देव ने साफ शब्दों में कहा कि ना ज्यादा और ना ही कम, बल्कि इतने मैच होना चाहिए कि हर बार फैन्स को देखने में मजा आए. कपिल ने कहा, 'हम कम मैच खेलते हैं, यह अच्छा है, क्योंकि ज्यादा खेलो तो फिर कोई पहचान नहीं रहती है. कभी-कभी खेलो तो उसकी जो बात और उसकी जो चर्चा होती है, वह बहुत सालों तक जाती है.'

भारतीय लीजेंड कपिल देव ने कहा, 'बहुत ज्यादा मैच हो जाएं, तो कभी-कभी हमें भी पता नहीं चलता है कि दो साल पहले कौन सी सीरीज किसके साथ खेले थे. कौन स्पॉन्सर था. लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मैच होंगे, तो वह भी तकलीफ है, बहुत कम मैच होंगे, तो वह भी तकलीफ है. मैं तो यही चाहूंगा कि इतने मैच हों कि हम भी हर मैच का तुल्फ ले सकें.'

