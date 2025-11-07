scorecardresearch
 

राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मु के सामने जेम‍िमा रोड्र‍िग्स हुईं इमोशनल, बोलीं, 'उन्होंने जो बीज बोए थे...', VIDEO

Team India Meets President: वनडे वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका को हराने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 6 नवंबर को राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. इस दौरान जेमिमा रोड्र‍िग्स ने राष्ट्रपत‍ि के सामने टीम इंड‍िया से जुड़ी ऐसी बात कीं, जिसका वीडियो चर्चा में है.

जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू को भारतीय टीम के संघर्ष की दास्तान सुनाई (Photo: ITG
जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू को भारतीय टीम के संघर्ष की दास्तान सुनाई (Photo: ITG

Team India Meets President Droupadi Murmu: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल 2025 भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 नवंबर 2025 को मुंबई के नवी मुंबई स्टेडियम में हुआ. इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका अफ्रीका को 52 रन से हराया और पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता. 

इस जीत के बाद भारतीय टीम ने 5 नवंबर का भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, वहीं गुरुवार (6 नवंबर) को भारत की राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपत‍ि को भी भारतीय टीम ने टीम की जर्सी प्रदान की. 

इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने राष्ट्रपत‍ि के सामने पुराने ख‍िलाड़‍ियों के समय और उनके संघर्ष को याद किया. उन्होंने जिस अंदाज में राष्ट्रपत‍ि के सामने बातें की, वह अंदाज बेहद भावुक दिखा. हरमनप्रीत कौर, स्मृत‍ि मंधाना के बाद जेमिमा ने राष्ट्रपत‍ि को महिला क्रिकेट से जुड़ी चीजें बताईं. 

जेम‍िमा ने कहा-मैं भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी. आज हम देख रहे हैं कि हर कोई महिला क्रिकेट को फॉलो कर रहा है. महिला क्रिकेट में बहुत बदलाव आए हैं. इसके लिए BCCI को मैं थैंक्स कहना चाहती हूं, जिन्होंने पे-पैरिटी और WPL (डब्ल्यूपीएल) जैसी शुरुआत की.
यह भी पढ़ें: भगवान राम और हनुमान का जिक्र, अमनजोत का जगल‍िंग कैच... PM मोदी ने हरमन ब्रिगेड से क्या-क्या बातें कीं, VIDEO

उन्होंने आगे कहा- लेकिन हमसे पहले भी लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप था, जिन्होंने बिना फेम, बिना पैसे, बिना सपोर्ट और बिना पहचान के क्रिकेट खेला. उन्होंने यह सब सिर्फ अपने जुनून और खेल के प्रति प्यार की वजह से किया.

VIDEO: जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू के सामने क्या कहा? (5 म‍िनट 3 सेकंड से देखें)

उन्होंने जो बीज बोए थे, आज हम उसकी फसल काट रहे हैं. यह वर्ल्ड कप भी उसी का हिस्सा है. यह जितना हमारा है, उतना ही उनका भी है. तो आज पूरी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से, हम आपसे एक वादा करते हैं कि जिस विरासत की शुरुआत उन्होंने की थी, उसे हम आगे बढ़ाएंगे. और हम कोशिश करेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर बनाकर छोड़ें.

हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपत‍ि के सामने क्या कहा? 
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस दौरान कहा कि टीम को यहां बुलाकर सम्मान देने के लिए धन्यवाद. यह टूर्नामेंट हमारे लिए बेहद खास था. जैसे ही पता चला वर्ल्ड कप भारत में है, हमने तय कर लिया था, ट्रॉफी देश से बाहर नहीं जाएगी. उतार-चढ़ाव आए लेकिन आत्मविश्वास था कि हम ही जीतेंगे. यह पल आपके (राष्ट्रपत‍ि)_साथ साझा करना गर्व की बात है. ट्रॉफी आपको सौंपना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पल है. 

दीप्त‍ि शर्मा ने राष्ट्रपत‍ि के सामने अपने स्पीच में क्या कहा? 
जेम‍िमा के बाद वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्त‍ि शर्मा ने भी राष्ट्रपत‍ि के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा- यहां आकर गर्व महसूस कर रहे हैं. पूरे टूर्नामेंट में उतार-चढ़ाव आए, हम मैच बीच में हारे भी, लेकिन सबसे अच्छी बात] हम जीत में भी साथ थे और हार में भी. BCCI ने अलग-अलग वेन्यू पर खेलने का मौका दिया जिससे हमें हर परिस्थिति सीखने को मिली. WPL ने नए टैलेंट को मौका दिया और महिला क्रिकेट को और मजबूत बनाया. हम आगे भी भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं.

राष्ट्रपत‍ि ने अपने संबोधन में भारतीय ख‍िलाड़‍ियो से क्या कहा?
ख‍िलाड़‍ियों के बाद राष्ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू ने भी टीम को संबोध‍ित किया. उन्होंने कहा- वर्ल्ड चैम्प‍ियंस के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. आप सबने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा, बहुत-बहुत बधाई. करोड़ों भारतीय आपकी जीत मना रहे हैं. फाइनल के दिन मैं उत्तराखंड में थी. कार्यक्रम के बाद मैच देखा, लेकिन मुझे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भरोसा था कि आप जीतेंगी. जब आपने 7 बार की चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेलिया को हराया, तभी लगा यह कप हमारा है.
यह भी पढ़ें: 'आप बहुत ग्लो करते हैं सर', पीएम मोदी से बोलीं महिला क्रिकेट प्लेयर हरलीन देओल

आपने पूरे देश का विश्वास मजबूत किया. यह टीम भारत की विविधता, एकता और ताकत की असली तस्वीर है. इस जीत के पीछे आपकी मेहनत, जज्बा, परिवार का समर्थन और देश का आशीर्वाद है. अब आप रोल मॉडल हैं, जिम्मेदारी और बढ़ गई है. 2005 और 2017 में सपना अधूरा रह गया था, इस बार आपने वो भी पूरा कर दिया. आपकी कोचिंग टीम, सपोर्ट स्टाफ, परिवार_ सभी बधाई के पात्र हैं. चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन आप बदलाव की प्रेरणा हैं. आगे भी देश को गर्व महसूस कराती रहें. भगवान आपको शक्ति और हिम्मत दे. 

राष्ट्रपत‍ि भवन में हुए इस कार्यक्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष म‍िथुन मन्हास भी मौजूद रहे. वहीं टीम इंड‍िया के हेड कोच अमोल मजूमदार ने भी इस दौरान राष्ट्रपत‍ि को टीम से जुड़ी बातें बताईं. टीम इंड‍िया के सभी ख‍िलाड़‍ियों के अलावा इस कार्यक्रम में बॉल‍िंग कोच अव‍िष्कार साल्वी और फील्ड‍िंग कोच मुनीश बाली भी मौजूद रहे. 

 

