Jasprit Bumrah T20 World Cup: जसप्रीत बुमराह टी-20 वर्ल्डकप से बाहर, टीम इंडिया के मिशन को बड़ा झटका

ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्डकप से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो गए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. अभी बीसीसीआई का आधिकारिक बयान आना बाकी है.

जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ही वापसी की थी, उससे पहले वह चोट की वजह से बाहर थे. लेकिन वह वापसी के बाद सिर्फ दो ही मैच खेल पाए, साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए पहले मैच में भी वह प्लेइंग-11 में शामिल नहीं हुए थे. चोट के चलते ही जसप्रीत बुमराह एशिया कप-2022 में हिस्सा नहीं ले पाए थे और भारतीय टीम वहां सुपर-4 स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

क्लिक करें: टी-20 वर्ल्डकप से जुड़ी पूरी जानकारी, कब-कहां होंगे मैच, कैसे देख पाएंगे, जानें सबकुछ



समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह को लगी चोट गंभीर है और वह क्रिकेट मैदान से करीब 4 से 6 हफ्ते तक दूर रह सकते हैं. पीटीआई ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से जसप्रीत बुमराह के टी-20 वर्ल्डकप से बाहर होने की पुष्टि की है.

Jasprit Bumrah out of T20 World Cup with back stress fracture: BCCI sources