Jasprit Bumrah IND vs SL ODI: भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी, अब खेलेंगे वनडे सीरीज

Jasprit Bumrah IND vs SL ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड में शामिल किया है.

बता दें कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ अपने ही घर में तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलना है. पहले टी20 की सीरीज होगी, जिसका पहला मैच मंगलवार (3 जनवरी) को खेला जाएगा. इसके बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यह तीनों वनडे 10, 12 और 15 जनवरी को खेले जाएंगे.

सितंबर महीने से ही टीम इंडिया से बाहर बुमराह

29 साल के जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण सितंबर 2022 से ही क्रिकेटिंग एक्शन से दूर थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला गया टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था. वह तभी से बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिहैब के लिए थे. मगर अब एनसीए ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है. अब वह वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे.

वर्ल्ड कप में भी चोट के कारण बाहर हुए थे

जसप्रीत बुमराह ने पिछला मैच 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद टी20 मैच खेला था. इस मैच में बुमराह ने 50 रन लुटाए थे और कोई विकेट नहीं ले सके थे. उसके बाद बुमराह को बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण सबसे पहले एशिया कप से बाहर होना पड़ा था. फिर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना गया था. मगर आखिरी समय पर उनकी चोट फिर उभर आई, तो उन्हें बाहर होना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने अब वापसी की है.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मो. शमी, मो. सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह.

