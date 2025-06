IPL Final 2025: कप्तान भले पाटीदार और श्रेयस हों लेकिन असली अग्निपरीक्षा तो कोहली की है! क्या खत्म होगा 18 साल का इंतजार?

18 साल, यानी एक पीढ़ी का सफर, ना जाने कितने सपने, उम्मीदें और टूटते भरोसे... पर इस वक्त यही सपने, उम्मीदें और भरोसे 2 IPL टीमों पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ जुड़े हुए हैं. दोनों टीम ने कई बार ख‍िताब जीतने की कोशिश की, कई बार जीत दरवाजे तक पहुंची, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि दोनों टीमों को मायूसी झेलनी पड़ी. अब एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर है. खास बात यह है कि मंगलवार (3 जून) को चाहे RCB जीते या PBKS दोनों ही टीमों के ल‍िए यह पहला IPL ख‍िताब होगा.

RCB की कप्तानी इस बार रजत पाटीदार संभाल रहे हैं, पंजाब की कमान इस बार श्रेयस अय्यर के हाथों में हैं. लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में असली परीक्षा तो विराट कोहली की होगी, जो पहली बार इस ख‍िताब को जीतने की कोश‍िश करेंगे.

यानी एक बात तो स्पष्ट है कि टीम की कप्तानी भले ही इस बार रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर जैसे नामों के इर्द-गिर्द घूम रही हो, लेकिन फोकस में हैं विराट कोहली. वह शख्स जिसने सालों तक अकेले टीम की बैटिंग की रीढ़ संभाली, जिसने मैदान पर जुनून और जोश को नए मायने दिए, और जिसने हर बार ट्रॉफी की लड़ाई में खुद को झोंक दिया, पर किस्मत साथ नहीं दे सकी.



विराट के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं है. यह उनके करियर की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है. 2008 में उनकी कप्तानी में भारत अंडर 19 टीम का का ख‍िताब जीता. फ‍िर वो 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे. 2013 में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का ख‍िताब भी जीते और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीती. इन सबके बीच 3 बार (2009, 2011, 2016) RCB की टीम ने आईपीएल का फाइनल भी खेला, लेकिन जीत नहीं सकी. यानी कुल मिलाकर IPL के मंच पर कोहली को सफलता नहीं मिली. वहीं पंजाब किंग्स आखिरी बार 2014 में टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची थी.

