IPL में 2 टीमों पर लटकी वेन्यू फाइनल करने की तलवार, BCCI ने दी डेडलाइन

IPL 2026 Venue Update: IPL 2026 को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के सामने अपने घरेलू मैदान को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. शीर्ष सूत्रों के अनुसार, BCCI ने दोनों फ्रेंचाइजियों को 27 जनवरी तक यह जानकारी देने को कहा है कि वे अपने घरेलू मैच किन शहरों में खेलना चाहती हैं.

RCB की पहली पसंद हमेशा से बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम रही है, लेकिन राज्य सरकार के कुछ नए नियम अब फ्रेंचाइजी के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, स्टेडियम के बाहर की सड़क की जिम्मेदारी, वहां फायर ब्रिगेड की तैनाती और DJ की अनुमति ना मिलने जैसी शर्तें RCB को मंजूर नहीं हैं.



RCB का मानना है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां फ्रेंचाइजी पर डाल रही है, जो कि सही नहीं है. इसी वजह से अब RCB, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के साथ मिलकर राज्य सरकार से बातचीत करेगी और फिर IPL गवर्निंग काउंसिल को अपना फैसला बताएगी.

वहीं दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स को जयपुर में IPL मैच ना मिलने का खतरा मंडरा रहा है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके चलते जयपुर का वेन्यू BCCI के रडार पर है. सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण जयपुर को IPL मैचों से वंचित किया जा सकता है.

अगर हालात नहीं सुधरे, तो राजस्थान रॉयल्स को अपने घरेलू मुकाबलों के लिए वैकल्पिक शहर तलाशने पड़ सकते हैं. अब देखना होगा कि 27 जनवरी की डेडलाइन से पहले दोनों फ्रेंचाइजी क्या फैसला लेती हैं.

